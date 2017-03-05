مراحل فنی «رویاهای آشپزخانه» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن «رویاهای آشپزخانه» به کارگردانی آروین مدقالچی و تهیه کنندگی بهتاش صناعی ها و کیارش صناعی ها با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.

صداگذاری فیلم به تازگی و توسط حسین قورچیان به اتمام رسیده و آیدین توکلیان ساخت موسیقی آن را به عهده داشته است. این فیلم انیمیشن که در سبک استاپ موشن تولید شده است، ظرف ۶ ماه و با ثبت بیش از پنجاه هزار فریم عکس، مرحله ثبت تصویر را پشت سر گذاشته است. انیمیشن «رویاهای آشپزخانه» قصه رویاهای زنی است که لب ندارد...

نخستین نمایش فیلم «رویاهای آشپزخانه» هفدهم اسفند ماه و در جشن تصویر سال خواهد بود.

صناعی ها و مدقالچی به عنوان تهیه کننده و کارگردان پیش از این فیلم استاپ موشن «امید» را تولید کرده بودند که در جشنواره های متعدد داخلی و بین المللی حضور موفقی داشت. تندیس بهترین استاپ موشن در فستیوال فیلم راندوو در فلوریدا آمریکا، بهترین انیمیشن از فستیوال کلکته هندوستان، انیمیشن منتخب جشنواره های آتن یونان، ریور ایتالیا، Ficaij در ونزوئلا، اوزارک در آمریکا، پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای اروند، جشنواره حسنات از جمله جوایز این فیلم انیمیشن بوده است.