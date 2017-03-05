محصول توت فرنگی دزفول به بازار آمد

احمد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توت فرنگی در استان خوزستان از اوایل آبان ماه غالبا به صورت نشا در خزانه کاشته می شود و از اوایل بهمن ماه تا آخر فروردین ماه برداشت می شود.

وی با اشاره به اینکه کشت توت فرنگی در دزفول نسبت به سال گذشته دو هکتار افزایش داشته است، افزود:ارقام توت فرنگی شامل کاماروسا و یاروس، رد گانتات از ارقام بهاره و استرا و سلوا از ارقام چهار فصله هستند.

زارعی به میزان تامین و توزیع نهاده های توت فرنگی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز کودی توت فرنگی هشت تن کود پوسیده حیوانی در هکتار، ۱۰۰ کیلو ازت خالص، ۱۰۰ کیلو پتاس خالص، ۸۰ کیلو فسفات در هکتار و مقادیری کود میکرو و گوگرد با توجه به نتایج آزمون خاک توسط کشاورزان تامین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول میانگین عملکرد توت فرنگی در هر هکتار را حدود هشت تا ۱۰ تن دانست و عنوان کرد: میزان محصول تولیدی قریب ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن در سطح شهرستان بوده لذا در سال ۹۵ پیش بینی می شود میزان محصول تولید شده ۴۱۶ تا ۵۲۰ تن در سطح ۵۲ هکتار باشد.

وی افزود: کشت توت فرنگی برای ۱۵۶ نفر به طور مستقیم و ۵۲ نفر به طور غیرمستقیم اشتغالزایی کرده است و ۱۳۰ خانوار بهره مند می شوند.

زارعی بیان کرد: میزان هزینه انجام شده از محل خودیاری و سهم آورده کشاورز تامین می شود و در خصوص تسهیلات ارائه شده نیز علاوه بر پرداخت تسهیلات در سال گذشته مقرر شد هشت میلیارد ریال برای احداث گلخانه هیدروپونیک به مساحت چهار هزار مترمربع به یکی از متقاضیان در شهرک گلخانه ای پرداخت شود.