توت فرنگی نوبرانه جزیره قشم وارد بازار هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک یزدان پناه اظهارکرد: ۱۱ تُن محصول توت فرنگی نوبرانه در بزرگ‌ترین جزیره ایرانی خلیج‌فارس برداشت و به بازار استان هرمزگان آمد.

یزدان پناه افزود: برداشت این مقدار توت فرهنگی در مزرعه‌ای به وسعت یک هکتار به صورت کشت «هیدروپونیک» در فضای باز با سیستم آبیاری تحت فشار انجام شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این با توجه به عملکرد خوب و بازده مناسب پرورش توت فرنگی توسط یکی از بانوان این شهرستان مرزی در زمینی در حدود ۲ هزار مترمربع نیز انجام شده است که یک تن محصول از آن برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم توضیح داد: محصول توت فرنگی تولیدی در این جزیره در شهرستان قشم و بندرعباس عرضه شده است.

یزدان پناه اضافه کرد: با توجه به شوری آب‌های زیرزمینی، کشت توت فرنگی در این جزیره به روش هیدروپونیک انجام می شود.

وی گفت: کشت توت فرنگی به روش هیدروپونیک در قشم آبان ماه انجام و برداشت آن از اوایل اسفند ماه آغاز و تا پایان فروردین ماه ادامه می یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم بیان کرد: در مجموع ۱۸ هزار نشاء توت فرنگی در این شهرستان کاشته شده که از ارقام سابرینا و آلبیون است و در روستاهای باغ بالا و رمکان جزیره قشم کاشته می شود.