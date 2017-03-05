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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۴۰

اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص روند مذاکرات حج تمتع ۹۶

اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص روند مذاکرات حج تمتع ۹۶

سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌ای آخرین اخبار از روند مذاکرات حج آتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حج و زیارت استان تهران، متن اطلاعیه سازمان حج و زیارت به شرح زیر است:

در ارتباط با مذاکرات حج ۹۶ به استحضار ملت شریف ایران و رسانه ها می رساند، متعاقب مذاکرات در طول روزهای گذشته، جلسات متعددی در سطح کارشناسان طرفین برای بحث و بررسی در ارتباط با ابعاد متعدد موضوع حج انجام پذیرفت؛ لیکن با عنایت به تعدد موضوعات و لزوم پیگیری موارد مختلف، مذاکرات هم چنان ادامه دارد و قرار است نشست کاری دیگری در سطح رئیس هیئت حج جمهوری اسلامی ایران و وزیر حج و عمره عربستان امروز برگزار شود.

به دلیل ماهیت خاص مذاکرات و ضرورت جمع بندی های لازم، ضمن تاکید بر جایگاه خطیر و محوری رسانه ها و افکار عمومی، اطلاع رسانی جامع در اولین فرصت انجام خواهد شد. 

 مجددا تاکید می نماید هیئت جمهوری اسلامی ایران تحقق حجی عزت مندانه با محوریت عزت، امنیت و حقوق حجاج، را با جدیت دنبال می کند و در صورتی که مسئولین حج عربستان هم اراده لازم در این خصوص را داشته باشند، امکان دستیابی به توافق فراهم خواهد شد.

کد مطلب 3923894

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