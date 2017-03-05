تجلیل از سیاستهای منطقه ای و بین المللی ایران درمبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی روز یکشنبه و در نشست مشترک هیأتهای عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در تهران، با اشاره به اینکه روند توسعه مناسبات تهران - باکو به طور مستقیم از سوی روسای جمهوری دو کشور حمایت میشود، تلاش در جهت اجرای سریع اسناد و توافقات را گامی مهم در توسعه و تعمیق مناسبات دانست.
روحانی، سفر رییس جمهوری آذربایجان به تهران را زمینه ساز تحرکی تازه در روابط دو کشور دانست و افزود: خوشبختانه در سالهای گذشته روابط ایران و آذربایجان به صورت منظم رو به گسترش بوده و امروز شرایط و زمینه مساعدی برای توسعه بیش از پیش این همکاریها وجود دارد.
رییس جمهور اشتراکات تاریخی، اعتقادی و منافع مشترک را پایههای مستحکمی برای توسعه روزافزون مناسبات تهران – باکو برشمرد و اظهار داشت: جمهوری آذربایجان به عنوان دروازه ای برای ارتباط ایران با منطقه قفقاز و اروپا بوده و متقابلا ایران نیز دروازه بسیار خوبی برای پیوند جمهوری آذربایجان به مناطق جنوبی، دریای عمان و اقیانوس هند است.
روحانی با تقدیر از تلاشهای مسئولان کمیسیون مشترک و سفرای دو کشور در راستای ارتقاء سطح مناسبات و همکاریها، گفت: در زمینه حمل و نقل و ترانزیت شاهد گام های خوبی در راستای توسعه همکاری ها میان ایران و آذربایجان هستیم و اتصال راهآهن آستارا – آستارا قدم مهمی بود که به انجام رسید.
رییس جمهور اتصال راه آهن دو کشور را زمینه ساز توسعه همکاریهای ترانزیتی در منطقه دانست و اظهار امیدواری کرد هر چه سریعتر خط راهآهن رشت به آستارا نیز با مشارکت دو کشور متصل شود تا به واسطه آن راهآهن جمهوری آذربایجان به خلیج فارس متصل شود.
روحانی با اشاره به ضرورت توسعه همکاریها در بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، روابط علمی و دانشگاهی و گردشگری میان دو کشور، گفت: تسهیل بیشتر در رفت و آمد اتباع دو کشور، می تواند به توسعه بیش از پیش روابط و مناسبات کمک کند.
رییس جمهور، توسعه همکاریهای بانکی دو کشور را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: بانکهای مرکزی دو کشور تفاهمات خوبی با یکدیگر داشتند که امیدواریم با اجرایی شدن آنها شاهد توسعه همکاریهای بین بانکی و گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور باشیم.
روحانی با اشاره به لزوم ارتقاء روابط و همکاریهای استانهای مرزی دو کشور، گفت: مناطق آزاد میتواند فرصت خوبی را برای توسعه روابط در مناطق مرزی ایجاد کند که از سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان در این حوزه و همچنین در عرصه گردشگری نیز استقبال می کنیم.
رییس جمهور، همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه مسایل مربوط به دریای خزر را مهم عنوان کرد و اظهار داشت: تعیین رژیم حقوقی خزر نیازمند اجماع همه کشورهای حاشیه دریای خزر است و تهران و باکو در این راستا میتوانند همفکری و تلاشهای خوب با یکدیگر را ادامه دهند.
روحانی به زمینه مساعد همکاریهای دو کشور در حوزه انرژی اشاره و پروژه مشترک احداث کارخانه تولید خودرو و دارو از سوی ایران در آذربایجان را گام مهمی در راستای توسعه همکاریهای صنعتی و درمانی دو کشور دانست.
رییس جمهور گفت: ایران و آذربایجان میراث مشترک فرهنگی با یکدیگر دارند و نامگذاری سال جدید در جمهوری آذربایجان به نام همبستگی اسلامی اقدام ارزنده ای است زیرا امروز مردم بسیاری از کشورهای اسلامی قربانی تروریسم هستند.
رییس جمهور با اشاره به اینکه ایران و جمهوری آذربایجان در بسیاری از مسایل منطقهای و بینالمللی اشتراک نظر دارند، گفت: ما تروریسم را خطری بزرگ برای منطقه میدانیم و معتقدیم مسأله تروریسم با جنگ و از طریق نظامی به حل و فصل نمیرسد، بلکه تفکر تروریسم باید از لحاظ ریشه فرهنگی آن خشکانده شود.
روحانی با اشاره به اینکه تروریسم در منطقه، ریشه در تفکر وهابیت و سلفیگری دارد، خاطر نشان کرد: ایران و جمهوری آذربایجان باید همکاریهای خود را در مقابله با تروریسم در منطقه افزایش دهند.
رییس جمهور با بیان اینکه اگر تروریستها توسط برخی کشورهای منطقه حمایت نشوند میتوان در مدت زمان کوتاهی بر آنها پیروز شد، گفت: این تفکر بی نتیجه و اشتباهی است که برخی کشورها تصور میکنند، از توسعه تروریسم به عنوان ابزاری برای اجرای سیاستهای منطقه ای خود می توانند استفاده کنند.
روحانی با اشاره به اینکه در عراق اقدامات خوبی علیه تروریستها صورت گرفته تأکید کرد: امنیت عراق بر منطقه و دیگر کشورها تأثیرگذار است و باید همه به این کشور در مسیر مبارزه با تروریسم کمک کنیم.
رییس جمهور با اشاره به مشکلات مردم سوریه به واسطه حضور تروریستها در این کشور، اظهار امیدواری کرد: با اقدام جدیدی که از سوی ایران، روسیه و ترکیه در راستای حل و فصل مسایل سوریه صورت گرفته، شاهد آتشبس پایدار در این کشور و حل و فصل مسایل از طریق مذاکرات سوری – سوری باشیم.
روحانی همچنین بر ضرورت همکاری و تلاش مشترک دو کشور برای کمکهای نوعدوستانه به مردم یمن و سوریه نیز تأکید کرد.
رییس جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره از تمامیت ارضی همه کشورها از جمله جمهوری آذربایجان حمایت میکند، اظهار امیدواری کرد، مسأله قرهباغ باید از طریق گفتگوی سیاسی و مسالمت آمیز حل و فصل شود و در منطقه شاهد ثبات و امنیت پایدار باشیم.
روحانی تأکید کرد: جمهوری آذربایجان کشور دوست و برادر ماست و ما همواره در کنار مردم آذربایجان خواهیم بود و امیدواریم روابط دوستانه دو کشور روز به روز گسترش یابد.
الهام علیاف رییس جمهوری آذربایجان نیز در این نشست با تقدیر از میهماننوازی و استقبال جمهوری اسلامی ایران، گفت: توسعه و گسترش روابط و همکاریهای ایران و آذربایجان باعث افتخار ماست و این در حالی است که در چند سال گذشته مناسبات دو کشور به بالاترین سطح خود رسیده و باید این روند ادامه یابد.
رییس جمهور آذربایجان با بیان اینکه امروز بسیاری از توافقات به سرانجام رسیده و در سایر زمینهها هم روابط در حال توسعه است، خاطر نشان کرد: مناسبات ایران و آذربایجان متکی بر تاریخ، دوستی و برادری است.
علیاف با اشاره به ارتباط نزدیک و دوستانه مسئولان دو کشور گفت: سفر امروز در توسعه همکاریها و مناسبات دو کشور، تأثیر بسزایی دارد.
رییس جمهور آذربایجان اقدامات و همکاریهای پنج کشوری ساحلی دریای خزر را برای تعیین رژیم حقوقی این منطقه حائز اهمیت دانست و گفت: معتقدیم باید همکاریهای ایران و آذربایجان برای رفع مسایل زیست محیطی منطقه خزر ادامه یابد.
علی اف توسعه همکاریها و مشارکت ایران و آذربایجان در زمینه احداث راهآهن رشت-آستارا و همکاریهای ترانزیتی را مهم دانست و افزود: مسئولان دو کشور باید در راستای گسترش مناسبات همه جانبه در بخشهای مختلف از جمله توسعه روابط دو ملت، تسهیل صدور روادید و گسترش روابط بانکی و تجاری تلاش کنند.
رییس جمهور آذربایجان با اشاره به اینکه سال جدید در جمهوری آذربایجان به عنوان سال همبستگی اسلامی اعلام شده است، گفت: این اقدامی است که میتواند خانواده کشورهای اسلامی را بهم نزدیک تر کند.
علی اف با تاکید بر حمایتهای متقابل جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در سازمانهای بینالمللی از یکدیگر و تجلیل از سیاست ضد تروریسم ایران در صحنههای منطقه ای بینالمللی، گفت: خوشحالیم که امروز ایران، روسیه و ترکیه در راستای حل و فصل مسایل سوریه به راهحل مشترکی دست یافتند که این میتواند نمونه بسیار خوبی از همکاریهای منطقهای باشد.
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