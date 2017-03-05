تجلیل از سیاستهای منطقه ای و بین المللی ایران درمبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه و در نشست مشترک هیأت‌های عالی‌رتبه جمهوری ‏اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در تهران، با اشاره به اینکه روند توسعه مناسبات تهران - باکو به ‏طور مستقیم از سوی روسای جمهوری دو کشور حمایت می‌شود، تلاش در جهت اجرای سریع اسناد و توافقات را ‏گامی مهم در توسعه و تعمیق مناسبات دانست.‏

روحانی، سفر رییس جمهوری آذربایجان به تهران را زمینه ساز تحرکی تازه در روابط دو کشور ‏دانست و افزود: خوشبختانه در سال‌های گذشته روابط ایران و آذربایجان به صورت منظم رو به گسترش بوده ‏و امروز شرایط و زمینه‌ مساعدی برای توسعه بیش از پیش این همکاری‌ها وجود دارد.‏

رییس جمهور اشتراکات تاریخی، اعتقادی و منافع مشترک را پایه‌های مستحکمی برای توسعه روزافزون ‏مناسبات تهران – باکو برشمرد و اظهار داشت: جمهوری آذربایجان به عنوان دروازه ای برای ارتباط ایران با منطقه ‏قفقاز و اروپا بوده و متقابلا ایران نیز دروازه بسیار خوبی برای پیوند جمهوری آذربایجان به مناطق جنوبی، ‏دریای عمان و اقیانوس هند است.‏

روحانی با تقدیر از تلاش‌های مسئولان کمیسیون مشترک و سفرای دو کشور در راستای ارتقاء سطح ‏مناسبات و همکاری‌ها، گفت: در زمینه حمل و نقل و ترانزیت شاهد گام های خوبی در راستای توسعه ‏همکاری ها میان ایران و آذربایجان هستیم و اتصال راه‌آهن آستارا – آستارا قدم مهمی بود که به انجام رسید.‏

رییس جمهور اتصال راه آهن دو کشور را زمینه ساز توسعه همکاریهای ترانزیتی در منطقه دانست و اظهار امیدواری کرد هر چه سریعتر خط راه‌آهن رشت به آستارا نیز با مشارکت دو کشور متصل شود تا به ‏واسطه آن راه‌آهن جمهوری آذربایجان به خلیج فارس متصل شود.‏

روحانی با اشاره به ضرورت توسعه همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، ‏کشاورزی، روابط علمی و دانشگاهی و گردشگری میان دو کشور، گفت: تسهیل بیشتر در رفت و آمد اتباع دو کشور، می تواند به توسعه بیش از پیش روابط و مناسبات کمک کند.‏

رییس جمهور، توسعه همکاری‌های بانکی دو کشور را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: بانک‌های مرکزی دو کشور تفاهمات خوبی با یکدیگر داشتند که امیدواریم با اجرایی شدن آنها ‏شاهد توسعه همکاری‌های بین بانکی و گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور باشیم.‏

روحانی با اشاره به لزوم ارتقاء روابط و همکاری‌های استان‌های مرزی دو کشور، گفت: مناطق آزاد می‌تواند فرصت خوبی را برای توسعه روابط در مناطق مرزی ایجاد کند که از سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان در این حوزه و همچنین در عرصه گردشگری نیز استقبال می کنیم.‏

رییس جمهور، همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه مسایل مربوط به دریای خزر ‏را مهم عنوان کرد و اظهار داشت: تعیین رژیم حقوقی خزر نیازمند اجماع همه کشورهای حاشیه ‏دریای خزر است و تهران و باکو در این راستا می‌توانند همفکری و تلاش‌های خوب با یکدیگر را ادامه دهند.‏

روحانی به زمینه مساعد همکاریهای دو کشور در حوزه انرژی اشاره و پروژه مشترک احداث کارخانه تولید خودرو و دارو از سوی ایران در آذربایجان را گام ‏مهمی در راستای توسعه همکاری‌های صنعتی و درمانی دو کشور دانست.

رییس جمهور گفت: ایران و آذربایجان میراث ‏مشترک فرهنگی با یکدیگر دارند و نام‌گذاری سال جدید در جمهوری آذربایجان به نام همبستگی اسلامی اقدام ارزنده ای است زیرا امروز مردم بسیاری از کشورهای اسلامی قربانی ‏تروریسم هستند.‏

رییس‌ جمهور با اشاره به اینکه ایران و جمهوری آذربایجان در بسیاری از مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی ‏اشتراک نظر دارند، گفت: ما تروریسم را خطری بزرگ برای منطقه می‌دانیم و معتقدیم مسأله تروریسم با ‏جنگ و از طریق نظامی به حل و فصل نمی‌رسد، بلکه تفکر تروریسم باید از لحاظ ریشه فرهنگی آن خشکانده شود.‏

روحانی با اشاره به اینکه تروریسم در منطقه، ریشه در تفکر وهابیت و سلفی‌گری دارد، خاطر نشان کرد: ‏ایران و جمهوری آذربایجان باید همکاری‌های خود را در مقابله با تروریسم در منطقه افزایش دهند.‏

رییس‌ جمهور با بیان اینکه اگر تروریست‌ها توسط برخی کشورهای منطقه حمایت نشوند می‌توان در مدت ‏زمان کوتاهی بر آنها پیروز شد، گفت: این تفکر بی نتیجه و اشتباهی است که برخی کشورها تصور می‌کنند، از توسعه تروریسم به عنوان ‏ابزاری برای اجرای سیاست‌های منطقه ای خود می توانند استفاده کنند.‏

روحانی با اشاره به اینکه در عراق اقدامات خوبی علیه تروریست‌ها صورت گرفته تأکید کرد: امنیت ‏عراق بر منطقه و دیگر کشورها تأثیرگذار است و باید همه به این کشور در مسیر مبارزه با تروریسم کمک ‏کنیم.‏

رییس‌ جمهور با اشاره به مشکلات مردم سوریه به واسطه حضور تروریست‌ها در این کشور، اظهار ‏امیدواری کرد: با اقدام جدیدی که از سوی ایران، روسیه و ترکیه در راستای حل و فصل مسایل سوریه ‏صورت گرفته، شاهد آتش‌بس پایدار در این کشور و حل و فصل مسایل از طریق مذاکرات سوری – سوری ‏باشیم.‏

روحانی همچنین بر ضرورت همکاری و تلاش مشترک دو کشور برای کمک‌های نوع‌دوستانه به مردم ‏یمن و سوریه نیز تأکید کرد.‏

رییس‌ جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره از تمامیت ارضی همه کشورها از جمله ‏جمهوری آذربایجان حمایت می‌کند، اظهار امیدواری کرد، مسأله قره‌باغ باید از طریق گفتگوی سیاسی و مسالمت آمیز حل و فصل ‏شود و در منطقه شاهد ثبات و امنیت پایدار باشیم.‏

روحانی تأکید کرد: جمهوری آذربایجان کشور دوست و برادر ماست و ما همواره در کنار مردم ‏آذربایجان خواهیم بود و امیدواریم روابط دوستانه دو کشور روز به روز گسترش یابد.‏

الهام علی‌اف رییس جمهوری آذربایجان نیز در این نشست با تقدیر از میهمان‌نوازی و استقبال جمهوری ‏اسلامی ایران، گفت: توسعه و گسترش روابط و همکاری‌های ایران و آذربایجان باعث افتخار ماست و این ‏در حالی است که در چند سال گذشته مناسبات دو کشور به بالاترین سطح خود رسیده و باید این روند ادامه ‏یابد.‏

رییس‌ جمهور آذربایجان با بیان اینکه امروز بسیاری از توافقات به سرانجام رسیده و در سایر زمینه‌ها هم ‏روابط در حال توسعه است، خاطر نشان کرد: مناسبات ایران و آذربایجان متکی بر تاریخ، دوستی و برادری ‏است.‏

علی‌اف با اشاره به ارتباط نزدیک و دوستانه مسئولان دو کشور گفت: سفر امروز در توسعه همکاری‌ها و ‏مناسبات دو کشور، تأثیر بسزایی دارد.‏

رییس جمهور آذربایجان اقدامات و همکاری‌های پنج کشوری ساحلی دریای خزر را برای تعیین رژیم ‏حقوقی این منطقه حائز اهمیت دانست و گفت: معتقدیم باید همکاریهای ایران و آذربایجان برای رفع ‏مسایل زیست محیطی منطقه خزر ادامه یابد.‏

علی اف توسعه همکاری‌ها و مشارکت ایران و آذربایجان در زمینه احداث راه‌آهن رشت-آستارا و همکاریهای ترانزیتی را مهم دانست و افزود: ‏مسئولان دو کشور باید در راستای گسترش مناسبات همه جانبه در بخش‌های مختلف از جمله توسعه روابط ‏دو ملت، تسهیل صدور روادید و گسترش روابط بانکی و تجاری تلاش کنند.‏

رییس‌ جمهور آذربایجان با اشاره به اینکه سال جدید در جمهوری آذربایجان به عنوان سال همبستگی ‏اسلامی اعلام شده است، گفت: این اقدامی است که می‌تواند خانواده کشورهای اسلامی را بهم نزدیک تر کند.‏

علی اف با تاکید بر حمایت‌های متقابل جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در سازمان‌های بین‌المللی از یکدیگر و تجلیل از ‏سیاست ضد تروریسم ایران در صحنه‌های منطقه ای بین‌المللی، گفت: خوشحالیم که امروز ایران، روسیه و ترکیه در راستای ‏حل و فصل مسایل سوریه به راه‌حل مشترکی دست یافتند که این می‌تواند نمونه بسیار خوبی از همکاری‌های ‏منطقه‌ای باشد.‏