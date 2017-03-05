سوابق رئیس جدید «مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور»

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حسن روحانی، رییس جمهور اسلامی ایران «حجت الله صالحی» در سمت رییس جدید نظام ایمنی هسته ای کشور منصوب شد، وی پیشتر نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است.

در بخشی از این حکم آمده است:

با عنایت به ضرورت اعمال، کنترل و نظارت بر اجرای دقیق و صحیح امور ایمنی هسته ای، حفاظت پرتویی و مسائل مرتبط و نیز اطلاع رسانی در زمینه های یاد شده به منظور توسعه فرهنگ ایمنی هسته ای جامعه، جنابعالی را که دارای سوابق ارزنده در این عرصه می باشید، به عنوان "رییس مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور" منصوب می کنم.

حجت الله صالحی دارای دکترای تخصصی از دانشگاه علوم و تکنولوژی چین و دانشجوی نمونه دانشگاه های خارج از کشور و دانشجوی ممتاز دانشگاه صنعتی شریف بوده و پیش از این در پست های تخصصی همچون ریاست بخش رادیوداروها، ریاست گروه پژوهشی رادیوایزوتوپ ها مشغول فعالیت بوده و در مدت هشت سال اخیر بعنوان نماینده سازمان انرژی اتمی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین خدمت نموده و پیش از انتصاب اخیر چندین ماه بعنوان مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست فعالیت می کرد.

شایان ذکر است پیش از این ناصر راستخواه ریاست مرکز نظام ایمنی کشور را برعهده داشت که در روز شنبه ۱۴ اسفند ماه به افتخار بازنشستگی نائل آمد.