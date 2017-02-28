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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲

ترامپ: اوباما در پس اعتراضات علیه من است

ترامپ: اوباما در پس اعتراضات علیه من است

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای جدید، «باراک اوباما» را متهم به کمک به سازماندهی اعتراضات علیه دولت جدید ایالات متحده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، «دونالد ترامپ» در مصاحبه با فاکس نیوز باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا را متهم به کمک به سازماندهی اعتراضات مرم آمریکا علیه خود کرد.

ترامپ همچنین اوباما را در پس درز اطلاعات محرمانه در خصوص ارتباط اعضای کابینه خود با روسیه دانست.

ترامپ در این مصاحبه گفت: فکر می کنم اوباما در پس این کارها باشد چون مطمئنا طرفداران او در پس آن هستند.

بخش عمده این مصاحبه قرار است امروز سه شنبه از شبکه فاکس نیوز منتشر شود.

ترامپ از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری خود با اعتراضات گسترده مردم آمریکا مواجه بوده است. وی در این مصاحبه با اعلام اینکه «سازمانی برای اقدام» (Organizing for Action) عامل اصلی ترتیب دادن تظاهرات ضد کاخ سفید است و این سازمان از فعالان اصلی در کمپین اوباما بوده، بنابراین رئیس جمهور سابق به شکل گیری اعتراضات ضد ترامپ کمک کرده است.

کد مطلب 3919649
عبدالحمید بیاتی

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