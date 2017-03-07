سعدالله زارعی در خصوص بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم ضعف نشان دادن در مقابل دشمن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مطلبی که حضرت آقا اشاره کردند مسبوق به سابقه بوده و اگر تاریخ را ورق بزنیم می بینیم که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی یک گفتگویی بین وزارت خارجه ما و دولت‌های اروپایی شکل گرفت که به «گفتگوهای انتقادی» معروف شد، مبنای این گفتگوها این بود که ایران در موضع پاسخ و دولت های اروپایی در موضع پرسشگری باشند و آنها دائما اتهاماتی را علیه ایران مطرح می کردند و وزارت خارجه ما هم تلاش می کرد تا اتهامات را پاسخ دهد.

زارعی افزود: بر خلاف تصور اولیه مسئولین دستگاه سیاست خارجی ما که گمان می کردند با روشن شدن کشورهای اروپایی مسئله خاتمه پیدا می کند و ابهامات برطرف می شود، اروپایی ها این را به عنوان یک نقطه ضعف مطرح می کردند و دائما مطالبات، سوالات، ابهامات و پرونده های جدیدی را برای ما می گشودند و این مسئله تا پایان دولت آقای خاتمی هم استمرار داشت و مورد انتقاد حضرت آقا هم قرار گرفت.

کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا با بیان اینکه یک بار حضرت آقا در سخنانی فرمودند که آن کسی که سوالی دارد ما هستیم و آن کسی که باید پاسخگو باشد، شما غربی ها و اروپایی ها هستید که تاریخ جهان مملو از جنایات شما است، اظهار داشت: امروز شاهدیم که متاسفانه این پذیرش الگوی گفتگوی انتقادی در وزارت خارجه دولت یازدهم وجود دارد و به نوعی جان گرفتن دوباره تفکر لزوم پاسخگویی به اتهامات و سوالات غرب و پذیرش اینکه ما باید از موضع متهم پاسخگو باشیم را شاهدیم، لذا رهبر معظم انقلاب امروز در سخنان خودشان بار دیگر بر این مسئله تاکید کردند.

وی با اشاره به سخنان یک ماه قبل وزیر خارجه فرانسه در سفارت این کشور در تهران، خاطرنشان کرد: اظهارات وزیر خارجه فرانسه و مقامات انگلیسی نشان دهنده این است که آنها هوس کرده اند که بار دیگر از موضع برتر با ایران وارد گفتگو شوند و اتهامات دیگری را علیه ما مطرح کنند که این مسئله از طرف رهبر انقلاب نهی شده و با نارضایتی ایشان توأم گردیده است.

زارعی در پاسخ به این سوال که وزارت امور خارجه چه اقداماتی را جهت جبران این مسئله می تواند انجام دهد، اظهار کرد: وزارت خارجه باید از موضع متهم خارج شده و وارد یک موضع حداقل برابر شود، به طور مثال سخنان آقای ظریف که اخیراً در گفتگو با شبکه المیادین داشتند و با صراحت گفتند که آمریکایی ها به تعهدات خودشان عمل نکردند، این سبک ادبیات باید صحبت و ادبیات هر روز مقامات دیپلماتیک ما در رابطه با اروپا و آمریکا باشد؛ چرا که نه فقط آمریکایی ها بلکه اروپایی ها هم به تعهداتشان عمل نکردند.

ظریف طوری صحبت نکند که فقط آمریکایی ها را مقصر جلوه دهد، نه اروپایی ها را

کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا توضیح داد: آقای ظریف به گونه ای صحبت می کنند که گویی اروپایی ها به تعهداتشان عمل کرده‌اند و این فقط آمریکایی ها هستند که از انجام به تعهدات خود سرباز زدند، اما اروپایی ها زمانی که باید بر اساس برجام به تعهدات خودشان عمل کنند، با استناد به مخالفت آمریکا از انجام وظایف خود سرباز می زنند. لذا این مسئله را دستگاه سیاست خارجی ما باید مورد توجه قرار دهد و به مقامات اروپایی یادآور شود که شما به عهد و پیمان خود وفادار نیستید و هر آنچه که با منافع شما ناسازگار باشد را انکار می کنید.

وی در پایان اظهار داشت: متاسفانه ما شاهد یک نوع پذیرش دیپلماتیک ادعاهای اروپا و آمریکا هستیم و این مسئله به حیثیت، هویت و منافع ملی ما آسیب می رساند و جا دارد که وزارت خارجه با بازخوانی تاثیرات این نوع ادبیات در دولت آقای هاشمی این رفتارها را کنار گذاشته و ادبیاتی عزتمندانه مبتنی بر تفکر انقلاب اسلامی را دنبال کند.