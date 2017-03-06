تعطیلی ۲۷ واحد صنفی به علت تخلفات متعدد در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رفیعی عصر دوشنبه، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: بدنبال اجرای طرح بازرسی ویژه ایام نوروز، ۴۵ هزار و ۳۷۷ کیلوگرم مواد غذایی معدوم شد.

وی اضافه کرد: ۲۷ واحد صنفی به دلیل تخلفات شدید تعطیل شده و هم‌چنین ۱۳۲ واحد به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان افزود: در برنامه نوروزی سال گذشته در استان اصفهان ۳۰ هزار و ۸۴۳ بازدید و بازرسی انجام شده است که از این تعداد ۴۴۸ مورد متخلف به مراجع قضایی معرفی و ۱۴۲ واحد صنفی نیز تعطیل شد.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: هم‌چنین یک هزار و ۲۸۶ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی و یک هزار و ۸۰۳ نمونه‌برداری آب آشامیدنی و ۲۵ هزار مورد کلر سنجی انجام شده است.

رفیعی در خصوص گزارش عملکرد برنامه سلامت نوروزی امسال گفت: تاکنون هفده هزار و ۴۲۰ مورد بازرسی و بازدید انجام شده است که از دو هزار و ۷۴۱ مرکز عمومی، ۴۸۸ مکان بین‌راهی، ۲۷۸ سامانه آب‌رسانی بازرسی صورت گرفته است.

وی اعلام کرد: در برنامه نوروزی سال گذشته ۶۱ هزار و ۶۶۲ کیلوگرم مواد فاسد و غیرمجاز کشف و معدوم شد و با ۲۱۸ متخلف دوره‌گرد نیز برخورد قانونی شد.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: حمل ‌و نقل مواد غذایی از مواردی به شما می‌رود که باید نظارت‌های بهداشتی روی آن‌ها انجام شود تا در توزیع مواد و محصولات غذایی به مراکز نیز بهداشت اولیه رعایت شود.

یک پنجم نمونه برداری کیفی مواد غذایی کشور در اصفهان انجام می شود

مدیر بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: در بحث کنترل مواد غذایی یک پنجم کل نمونه برداری های مواد غذایی کشور در جهت سلامتی در استان اصفهان انجام شده است و خوشبختانه در این زمینه پیشرفت بیشماری داشته ایم.

وی با بیان اینکه در شهرستان اصفهان حذف قلیان به صورت کامل انجام شده است، افزود: در تلاش هستیم تا در آینده‌ای نزدیک در سطح استان اصفهان نیز قلیان را حذف کنیم.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ابراز کرد: با بیش از ۹۰ درصد چایخانه‌های عرضه قلیان برخورد قانونی کرده‌ایم اما هدف اصلی تعطیلی این صنف به طور کامل نیست، بلکه تنها اجرای قوانین است.

وی با اشاره به آمار معدوم‌سازی تعداد جام‌های قلیان در اصفهان گفت: پس از جمع‌آوری چایخانه‌ها در شهرستان اصفهان، از حدود ۳۵۰ واحد چایخانه در این شهرستان حدود ۵۳۲ هزار جام قلیان را جمع‌آوری کردیم که به زودی این جام‌ها معدوم خواهد شد.