موفقیت در جبهه اقتصادی به نیروهای انقلابی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دوشنبه شب در یادواره ۸۳ شهید شهراقبالیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیا ت والفجر۸ که در مسجد محمد رسول الله برگزار شد اظهارداشت: با تحمیل جنگ تحمیلی و در شرایطی که همه کشورها علیه ایران اسلامی بسیج شده بودند تابه انقلاب ضربه بزنند باحضور رزمندگانی مخلص و شجاع که تابع رهبری بودند توانستیم پیروز میدان شویم و حماسه ای بزرگ را خلق کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: امنیت و آسایش امروز کشور مرهون خون شهدا و رزمندگان غیوری است که با شجاعت در راه دفاع از کشور مردانه ایستادند و در برابر دشمن بعثی کوتاه نیامدند.

عقب ماندن در اقتصاد زیبنده نظام نیست

وی بیان کرد: امروز امنیتی که در ایران اسلامی حاکم است حتی در کشورهای اروپایی نیست و حوادث تروریستی در اقصی نقاط جهان رعب و وحشتی عجیب در میان ملتها ایجاد کرده که خیلی ها از امنیت حاکم در کشور ما در تعجبند.

رضایی یادآورشد: ملتی که توانسته در عرصه های سیاسی و امنیتی در مقابل قدرتهای بزرگی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستد و آنها را زمین گیر کند شایسته نیست در اقتصاد دچار چالش شود و عقب بماند.

رضایی تصریح کرد: ایران اسلامی در شرایطی است که می تواند رئیس جمهور جدید آمریکا را سرجای خود بنشاند و در حوزه دفاعی و امنیتی هیچ نگرانی نداریم اما دشمن می خواهد از راه فرهنگ و اقتصاد به ما آسیبب بزند که باید مراقب باشیم و عقب ماندگی در این بخش را جبران کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز در شرایطی هستیم که باید با حفظ وحدت همه گروه‌های دانشجویی، نخبگان، متخصصان، دولت، مجلس و مسئولان به میدان آمده و در برابرهرگونه دست ‌درازی و تجاوز دشمن ایستادگی کرده و جواب دندان شکنی به دشمنان بدهند.

رضایی با اشاره به اینکه با افکار جناحی نمی‌توان در جنگ اقتصادی دشمن را شکست داد گفت: برای موفقیت در این عرصه باید به نیروهای انقلابی اتکا کرد و با عزم جهادی به نبرد اقتصادی با دشمن رفت.

وی یادآورشد: در جنگ اقتصادی می توانیم در کنار به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد و صنعت در یک حرکت جهادی کشور را به یک قطب اقتصادی قدرتمند در جهان تبدیل کنیم.

رمز موفقیت کشور تبعیت از رهبری است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: موفقیت امروز کشور نیازمند وحدت و تبعیت کامل و صادقانه از رهبری است و در این شرایط مسئولان باید پیرو رهبری باشند و اگر رهبری از حقوق‌های نجومی انتقاد می کنند ومجلس حقوق ۲۴ میلیونی را تصویب می کند یعنی اینکه در عمل از رهبری تبعیت نکرده ایم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: با همه مشکلات و فشارهایی که علیه ما وجود دارد به آینده امیدواریم و مطمئن هستیم در سال‌های آینده با اتکا به بسیج شاهد حرکت انقلابی دیگری خواهیم بود.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم بر مشکلات فائق شده و از ناملایمات عبور کنیم باید مانند دوران انقلاب با همان روحیه بسیجی و انقلابی با تبعیت از رهبری وارد میدان شویم.

رضایی بیان کرد: از دولتمردان انتظار داریم به معنای واقعی تابع رهبری باشند و با حفظ اتحاد وارد میدان شده ومشکلات را برطرف کنند و در شرایط بسیار حساس کنونی با روحیه انقلابی‌گری گام بردارند.

وی ادامه داد: ملتی که توانسته در عرصه امنیت و دفاع سرآمد باشدوبه قله های ترقی برسد نباید در اقتصاد عقب بماند وقادر نباشد یک خودروی ملی مناسب تولید کند در حالی که جوانان برومند و توانای زیادی داریم که می توانیم با اتکا به آنها کارهای بزرگی را محقق کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: بزرگترین ثروت و سرمایه کشور جوانان انقلابی و بسیجی هستندکه اگربکار گرفته شوند قادرند در صنعت و اقتصاد هم کارهای بزرگی را انجام دهند.

رضایی خاطرنشان کرد: جوانانی که در دوران دفاع مقدس میدان‌دار جنگ بودند و امنیت را برای ملت ایران به ارمغان آوردند اگر مشارکت آنها جدی گرفته شود امروز هم می توانند به صنعت، اقتصاد، تجارت و کشاورزی کشور کمک کنند.

در این مراسم امام جمعه، شهردار، اعضای شورای شهر، فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) و مسئولان محلی و خانواده شهدا نیز حضور داشتند.