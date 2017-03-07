جزئیاتی از عملکرد فرکی مقابل استقلال/یک پیروزی حاصل ۱۱ بازی گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سایپا در حالی در هفته بیست و چهارم از لیگ شانزدهم از آبی پوشان میزبانی می‌کند که حسین فرکی را بعنوان سرمربی روی نیمکت دارد. فرکی دوازدهمین تقابل خود بعنوان سرمربی را با آبی پوشان تجربه می کند.

حاصل یازده بار قرار گرفتن وی بعنوان سرمربی در مقابل استقلال با تیم‌های فولاد، سپاهان و سایپا برای این مربی چندان پر بازده نبوده و او در همه دیدارهای گذشته‌اش تنها یک بار موفق به کسب پیروزی برابر آبی پوشان شده است. اتفاقی که در لیگ دوازدهم برای او افتاد. این پیروزی در حالی برای فرکی اتفاق افتاد که سرمربی آبی‌ها در آن بازی امیر قلعه نویی بود.

اما فرکی به جز این یک پیروزی تنها یک بار هم مقابل آبی پوشان با نتیجه مساوی متوقف شده و در ۹ بازی باقی مانده حاصلی جز شکست برابر استقلال نداشته تا این مربی یکی از ضعیف ترین نتایج خود را در کارنامه مربیگری‌اش مقابل استقلال گرفته باشد. فرکی از مجموع ۳۳ امتیازی که می‌توانست از آبی پوشان بگیرد، با یک مساوی و یک پیروزی و ۹ شکست تنها ۴ امتیاز گرفته است که این آمار نشان از ضعف وی در مقابله با تیم استقلال است.

در یازده دیدار قبلی که این مربی با استقلال داشته است، در مجموع ۳۱ گل رد و بدل شده که از این ۳۱ گل سهم آبی پوشان ۲۴و سهم تیم های فرکی نیز تنها ۷ گل بوده است.