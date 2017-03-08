معاونت «جوانان و اقتصاد مقاومتی» در دولت تاسیس شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین امان نریمانی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان، در اجلاسیه خبرگان رهبری در سخنانی به جایگاه ویژه مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی اشاره و بر ضرورت تقویت این جایگاه تأکید کرد.

وی ادامه داد: اعضای مجلس خبرگان به عنوان نمایندگان مردم باید با آنان ارتباط قوی داشته باشند و این ارتباط امروز بیش از پیش احساس می شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان افزود: در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال برای جوانان خواستار پیشنهاد به قوه مجریه برای تاسیس معاونتی تحت عنوان «جوانان و اقتصاد مقاومتی» شد تا به این امر مهم بپردازد و فارغ التحصیلان رشته های مختلف کشور با مدیریت صحیح در بخش های مختلف صنعت ، کشاورزی و تولید از آنها استفاده مناسب و در خور نماید تا هم از سرمایه عظیم جوانان و دانش بومی بطور شایسته بهره برداری شده و هم از خروج و مهاجرت نخبگان و جوانان تحصیلکرده جلوگیری شود .

نماینده کرمانشاه همچنین بر توسعه همه جانبه استان کرمانشاه تاکید نمود.