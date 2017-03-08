چرا صالح علا حاضر به شرکت در «سه ستاره» نشد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته ۱۷ اسفند در چهارمین قسمت از برنامه «سه ستاره» و در بخش انتخاب بهترین برنامه ورزش و سرگرمی، امیر قمیشی که همزمان تهیه کنندگی دو برنامه «چشم شب روشن» در بخش برنامه های تخصصی و «قند پهلو» در بخش سرگرمی را برعهده دارد، مقابل احسان علیخانی حاضر شد. با قدری تاخیر رضا رفیع مجری «قند پهلو» نیز مقابل دوربین آمد و هر دو از این مسابقه تلویزیونی سخن گفتند.

قمیشی در ابتدای صحبت هایش به دلایل عدم حضور خود و محمد صالح علا در برنامه دو شب قبل «سه ستاره» و شرکت در رقابت برنامه های تخصصی اشاره کرد و گفت: موفقیت «چشم شب روشن» در این مدت کوتاه بعد از لطف خدا صرفا مدیون نقطه گذاری دقیق شورای محتوایی این برنامه به سرپرستی قائم مقام سیما و مدیر شبکه چهار بوده و پس از آن همه چیز صرفا مدیون دانش و کاریزمای محمد صالح علاست.

وی با بیان اینکه حضور او بدون صالح علا در این رقابت بی معنا جلوه میکرد، ادامه داد:‌ آقای صالح علا اصولا از حضور در هر مسابقه یا نظر سنجی پرهیز می کند، چرا که اعتقاد دارد در صورت پیروزی شرمنده رقیبان است و در صورت عدم پیروزی خجالت زده از رای طرفداران و محبت داورانی که برنامه را نامزد کردند می شود.

در ادامه علیخانی با اشاره به ظرفیت طنز در رسانه ملی، درباره شایعه بازداشت رضا رفیع و حضور شرکت کنندگان تاجیک و افغان در برنامه سال گذشته «قند پهلو» سوالاتی را مطرح کرد که رفیع و قمیشی پاسخگوی آنها بودند.

سری جدید «قند پهلو» چند روزی است با اجرای رضا رفیع و داوری ناصر فیض و شهرام شکیبا پس از یک سال وقفه مقابل دوربین رفته و در ایام نوروز روی آنتن می رود.