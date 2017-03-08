۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۴۶

چرا صالح علا حاضر به شرکت در «سه ستاره» نشد؟

تهیه کننده «چشم شب روشن» درباره عدم علاقه محمد صالح علا به شرکت در مسابقه توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته ۱۷ اسفند در چهارمین قسمت از برنامه «سه ستاره» و در بخش انتخاب بهترین برنامه ورزش و سرگرمی، امیر قمیشی که همزمان تهیه کنندگی دو برنامه «چشم شب روشن» در بخش برنامه های تخصصی و «قند پهلو» در بخش سرگرمی را برعهده دارد، مقابل احسان علیخانی حاضر شد. با قدری تاخیر رضا رفیع مجری «قند پهلو» نیز مقابل دوربین آمد و هر دو از این مسابقه  تلویزیونی سخن گفتند.

قمیشی در ابتدای صحبت هایش به دلایل عدم حضور خود و محمد صالح علا در برنامه دو شب قبل «سه ستاره» و شرکت در رقابت برنامه های تخصصی اشاره کرد و گفت: موفقیت «چشم شب روشن» در این مدت کوتاه بعد از لطف خدا صرفا مدیون نقطه گذاری دقیق شورای محتوایی این برنامه به سرپرستی قائم مقام سیما و مدیر شبکه چهار بوده و پس از آن همه چیز صرفا مدیون دانش و کاریزمای محمد صالح علاست.

وی با بیان اینکه حضور او بدون صالح علا در این رقابت بی معنا جلوه میکرد، ادامه داد:‌ آقای صالح علا اصولا از حضور در  هر مسابقه یا نظر سنجی پرهیز می کند، چرا که اعتقاد دارد در صورت پیروزی شرمنده رقیبان است و در صورت عدم پیروزی خجالت زده از رای طرفداران و محبت داورانی که برنامه را نامزد کردند می شود.

در ادامه علیخانی با اشاره به ظرفیت طنز در رسانه ملی، درباره شایعه بازداشت رضا رفیع و حضور شرکت کنندگان تاجیک و افغان در برنامه سال گذشته «قند پهلو» سوالاتی را مطرح کرد که رفیع و قمیشی پاسخگوی آنها بودند.

 سری جدید «قند پهلو» چند روزی است با اجرای رضا رفیع و داوری ناصر فیض و شهرام شکیبا پس از یک سال وقفه مقابل دوربین رفته و در ایام نوروز روی آنتن می رود.

