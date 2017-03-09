تهدید ایران از سوی FATF با وجود الحاق/ قرائت گزارش دراردیبهشت ۹۶

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در دست بررسی بودن نتایج الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF (برای مبارزه با پولشویی) در کارگروه‌های تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: آنچه در دست بررسی است، این نکته است که پس از اینکه جمهوری اسلامی در قبال FATF اعلام موضع کرده و وزیر اقتصاد ما الحاق به آن را امضا کرده است، وضعیت امروز کشور و نقاط ضعف و قوت مسائل مرتبط با این الحاق چگونه است و در آینده چه باید کرد.

وی افزود: بررسی نتایج الحاق به FATF ابتدا در قالب یک گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و پس از آن، در صورتی که هیأت رئیسه مجلس و نمایندگان لازم بدانند که برخی اقدامات انجام شود، در قالب یک طرح در کمیسیون اقتصادی و سپس در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هفته‌های اخیر اقداماتی از سوی FATF نسبت به ایران انجام شده و تهدیداتی صورت گرفته است؛ از جمله اینکه گفته‌اند اگر روند همکاری جمهوری اسلامی مورد تائید FATF نباشد، جمهوری اسلامی را در «لیست سیاه» قرار می‌دهیم!

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: این تهدیدات در شرایطی اتفاق می‌افتد که ایران به این کارگروه ملحق شده و همکاری‌هایی نیز صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: باید وضعیت موجود و نتایج الحاق به این کارگروه را تحلیل و بررسی کنیم و با پیش‌بینی آینده، در این رابطه تصمیم‌گیری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجلس اخیراً بررسی برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ را پشت سر گذاشته است، این موضوع پس از عید در کارگروه‌ها و صحن کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شود و سپس گزارش آن در فروردین یا اردیبهشت ماه سال آینده در صحن مجلس قرائت می‌شود.

گفتنی است، موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF از نیمه نخست امسال مطرح و به محل مناقشه صاحبنظران تبدیل شد؛ مهمترین انتقاد و هشدار کارشناسان، عدم اعتماد به چنین نهادی بویژه اعمال فشارهای مختلف از جانب آن به جمهوری اسلامی به بهانه حمایت از محور مقاومت، بوده است.