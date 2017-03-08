به گزارش خبرنگار مهر، محمد خداپرست بعدازظهر چهارشنبه در جلسه خدمات سفر و استقبال از نوروز در اردبیل تصریح کرد: این اخطاریهها در پی بیتوجهی به ضوابط و قوانین مدیریت پسماند صادر شده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه مدیریت پسماند در هر سه ماه یکبار، ادامه داد: پیش از این کارگروه ها هر دو ماه یکبار برگزار میشد و ۴۱ مصوبه در کارگروههای امسال بررسی شده است.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان طرح جامع مدیریت پسماند را یکی از دغدغههای کارگروه دانست و افزود: مطالعات طرح جامع در مشگین شهر و خلخال به اتمام رسیده و در اردبیل در دست اقدام است.
خداپرست با تأکید به اینکه مطالعات پارسآباد و گرمی به دلیل عدم تأمین اعتبار ناتمام مانده است، اضافه کرد: برای انجام مطالعات بیله سوار، نیر، کوثر، نمین و سرعین نیز درخواست اعتبار شده است.
وی تکمیل مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرها و اختصاص مکان مناسب برای دفن زباله را از اهداف سال آینده برشمرد و افزود: در حال حاضر وضعیت دفن زباله در سرعین مناسب نیست که مکانیابی صورت گرفته است.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان ادامه داد: زمین مناسب برای دفن پسماند خلخال نیز شناسایی شده و مشکل تملک زمین آن نیز رفع شده است.
به گفته خداپرست در پی اعتراض اهالی پارسآباد محل دفن زباله در این شهرستان جابه جا شده است و زمین مناسب نیز مکانیابی شده است.
وی افزود: با توجه به مصوبات کارگروههای مدیریت پسماند شهرستانها مقرر شده شهرداری پارسآباد تا پایان سال در محل مجوز دار تخلیه را انجام دهد.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان به تشکیل کمیته پسماند شهری در ذیل کمیته پسماند اشاره کرد و گفت: علاوه بر این در سال جاری کارگاههای آموزشی مدیریت پسماند ویژه دهیاران برگزار شده است.
خداپرست به صدور مجوز زیستمحیطی کارخانه تولید برق از زباله اشاره و ابراز امیدواری کرد: معضل تفکیک و ساماندهی زباله شهرهای اردبیل، نمین، نیر و بخشهای تابعه به واسطه این کارخانه رفع شود.
وی همچنین به پیشنهاد استفاده از فنآوری نانو در مدیریت پسماندهای پزشکی اشاره کرد و افزود: در صورتی که این طرح از سوی علوم پزشکی استان مورد تائید قرار گیرد مصوبه در کارگروه مطرح میشود.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان به ضرورت توجه شهرداران به تفکیک زباله از مبدأ اشاره کرد و افزود: مطالعه مدیریت پسماند و شناسایی پسماندهای ویژه و صنعتی نیز مورد تأکید است.
خداپرست در خصوص مدیریت پسماندهای پزشکی افزود: از ۱۵ بیمارستان استان، ۱۴ مورد نسبت به بیخطر سازی پسماندها اقدام میکنند و در عین حال یک واحد بخش خصوصی نیز در این راستا فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: علاوه بر این کمیته مشترک بازدید از پسماندهای پزشکی تشکیل شده و بر جمعآوری و انتقال پسماندهای شیمیایی و دارویی و همچنین دستگاههای بیخطر ساز نظارت میشود.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان تأکید کرد: در سال گذشته ۱۰۶ پرونده قضایی در خصوص پسماندهای کشاورزی نیز تشکیل شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
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