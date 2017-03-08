به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی رقابت های لیگ برتر فوتسال عصر امروز چهارشنبه برگزار شد که در مهمترین دیدار تیم گیتی پسند در اصفهان به مصاف یاسین پیشرو قم رفت و با برتری ۵ بر صفر برابر این تیم با اقتدار قهرمان لیگ برتر شد.
گیتی پسند با ۶۰ امتیاز فصل را به پایان برد و قهرمان شد.
در پایان این رقابت ها تیم های دبیری تبریز و مس سونگون با ۵۹ و ۵۸ امتیاز عنوان دوم و سوم لیگ برتر را به خود اختصاص دادند.
در رقابت های هفته پایانی لیگ برتر فوتسال نتایج زیر ر قم خورد:
* گیتی پسند اصفهان ۵ - یاسین پیشرو قم صفر
* شهرداری ساوه ۵ - فرش آرای مشهد ۴
* مقاومت البرز یک - حفاری اهواز ۴
* شهروند ساری ۳ - تاسیسات دریایی ۵
* دبیری تبریز ۸ - آذرخش بندرعابس ۲
* ارژنگ شیراز صفر - مس سونگون ۲
* طرح و توسعه الوند ۴ - دانشگاه آزاد یک
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