به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی رقابت های لیگ برتر فوتسال عصر امروز چهارشنبه برگزار شد که در مهمترین دیدار تیم گیتی پسند در اصفهان به مصاف یاسین پیشرو قم رفت و با برتری ۵ بر صفر برابر این تیم با اقتدار قهرمان لیگ برتر شد.

گیتی پسند با ۶۰ امتیاز فصل را به پایان برد و قهرمان شد.

در پایان این رقابت ها تیم های دبیری تبریز و مس سونگون با ۵۹ و ۵۸ امتیاز عنوان دوم و سوم لیگ برتر را به خود اختصاص دادند.

در رقابت های هفته پایانی لیگ برتر فوتسال نتایج زیر ر قم خورد:

* گیتی پسند اصفهان ۵ - یاسین پیشرو قم صفر

* شهرداری ساوه ۵ - فرش آرای مشهد ۴

* مقاومت البرز یک - حفاری اهواز ۴

* شهروند ساری ۳ - تاسیسات دریایی ۵

* دبیری تبریز ۸ - آذرخش بندرعابس ۲

* ارژنگ شیراز صفر - مس سونگون ۲

* طرح و توسعه الوند ۴ - دانشگاه آزاد یک