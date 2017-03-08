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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷

دبیری و مس دوم و سوم شدند؛

گیتی‌پسند قهرمان لیگ برتر فوتسال شد

گیتی‌پسند قهرمان لیگ برتر فوتسال شد

تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور را به خود اختصاص داد. تیم‌های دبیری تبریز و مس سونگون هم دوم و سوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی رقابت های لیگ برتر فوتسال عصر امروز چهارشنبه برگزار شد که در مهمترین دیدار تیم گیتی پسند در اصفهان به مصاف یاسین پیشرو قم رفت و با برتری ۵ بر صفر برابر این تیم با اقتدار قهرمان لیگ برتر شد.

گیتی پسند با ۶۰ امتیاز فصل را به پایان برد و قهرمان شد.

در پایان این رقابت ها تیم های دبیری تبریز و مس سونگون با ۵۹ و ۵۸ امتیاز عنوان دوم و سوم لیگ برتر را به خود اختصاص دادند.

در رقابت های هفته پایانی لیگ برتر فوتسال نتایج زیر ر قم خورد: 

* گیتی پسند اصفهان ۵ - یاسین پیشرو قم صفر
* شهرداری ساوه ۵ - فرش آرای مشهد ۴
* مقاومت البرز یک - حفاری اهواز ۴
* شهروند ساری ۳ - تاسیسات دریایی ۵
* دبیری تبریز ۸ - آذرخش بندرعابس ۲
* ارژنگ شیراز صفر - مس سونگون ۲
* طرح و توسعه الوند ۴ - دانشگاه آزاد یک

کد مطلب 3927305
رضا خسروي

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