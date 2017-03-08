دانشنامه علوم قرآن رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از دانشنامه علوم قرآن کریم با حضور آیت الله مکارم شیرازی و جمعی از محققان غروب چهارشنبه در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد.

دانشنامه علوم قرآن کاری است که برای اولین بار توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری ۴۰۰ محقق در دو مجلد تدوین شده است.

۴۰۰ فاضل حوزوی و فرهیخته برای تولید دانشنامه علوم قرآن تلاش کردند

حجت الاسلام عبدالکریم بهجت‌پور، معاون علمی دانشنامه علوم قرآن در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: دانشنامه علوم قرآن پس از ۱۴ سال تلاش و انجام کارهای مقدماتی و زمینه سازی تدوین شده و ۴۰۰ فاضل حوزوی و فرهیخته برای تولید آن تلاش کردند.

رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی نیز طی سخنانی در این مراسم ابراز کرد: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در وهله اول دانشنامه امام علی و فاطمی را در عرصه نگارش قرار داده و پس از آن تدوین دانشنامه علوم قرآن را در دست اقدام دارد و امروز دو مجلد آن به پایان رسیده است.

حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی با اشاره به مزایای این دانشنامه افزود: رجوع به دانشنامه سرآغاز تحقیق است و این دانشنامه منابع معتبر و دست اول را در اختیار محققان ارائه می‌دهد و فرایند تحقیق را سریع می‌کند.

وی عنوان کرد: مجموعه ۴۰ مجلد از دانشنامه علوم قرآن در گروه‌های تخصصی و رشته‌های مختلف در دست کار محققان قرار دارد و که در آینده شاهد انتشار آن خواهیم بود.

تولید بیش از ۱۵۰ مقاله از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی اظهار کرد: تولید بیش از ۱۵۰ مقاله از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یکی از فعالیت‌های پژوهشگاه می‌باشد.

وی بیان کرد: دانشنامه علوم قرآن کتابی جامع در خصوص علوم قرآنی است و مباحث اهل بیت(ع) را نیز در بر دارد.