دانشنامه علوم قرآن پاسخی به شبهات علیه اسلام و قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در آئین رونمایی از دانشنامه علوم قرآن کریم که غروب چهارشنبه در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، خطاب به دست اندرکاران این دانشنامه اظهار داشت: باید خدا را شکر کنیم که کار تدوین دانشنامه علوم قرآن بر عهده شما قرار گرفته، در زمانی که طوفان به پا است و شما خدمتی ارزشمند به قرآن داشتهاید.
وی با اشاره به ضرورت تدوین دانشنامه قرآن کریم بیان داشت: در چهار جای قرآن کریم قرآن به نور تشبیه شده است. هر تشبهی وجه شبهی دارد و ما در این مجال به چند مورد از آن اشاره میکنیم.
این استاد سطوح عالی حوزه عنوان کرد: نور باعث هدایت است و تا زمانی که نور نباشد انسان به مقصد نمیرسد. قرآن مجید مایه هدایت همه انسانها برای رسیدن به خوشبختی و سعادت است.
وی ادامه داد: سرعت نور بسیار زیاد است و اگر خود را در معرض نور قرار دهیم از همه فواید آن میتوانیم بهرهمند شویم.
ضرورت تدوین دانشنامه قرآن کریم
آیت الله مکارم شیرازی ابراز داشت: تدوین دانشنامه علوم قرآن با توجه به دنیای امروز ضرورت دارد و این دانشنامه میتواند پاسخگوی این آتش روزافزون انسانها نسبت به اسلام و قرآن باشد.
وی تصریح کرد: هجمه علیه قرآن و تخریب آن در این زمان نسبت به زمانهای دیگر بیشتر شده و افراد هوسبازی برای داشتن آزادی، هیچ قید و بندی نداشته و علیه قرآن هجمه شروع کردهاند.
مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: افرادی نیز با زبان علم علیه قرآن هجمه وارد میکنند و از راه ادبیات عمل میکنند. این دانشنامه میتواند شبهات بسیار زیادی که در حاشیه وجود دارد را پاسخ دهد.
وی افزود: عدهای میگویند شیعیان با قرآن کاری ندارند و وصلههای ناپسندی به ما میچسبانند که تدوین دانشنامه علوم قرآن پاسخی برای آنها است.
تأکید بر انتخاب ادبیات محترمانه
آیت الله مکارم شیرازی در بخش پایانی سخنان خود به محققان دانشنامه قرآن تذکرات و توصیههایی ارائه کرد.
وی تصریح کرد: به کیفیت کارها و عرضه خوب آن توجه بیشتری داشته باشید. گاهی عرضه یک محصول در بسته بندیهای بسیار زیبایی صورت میگیرد که قیمت محصول را چندین برابر میکند.
این مفسر قرآن کریم با بیان این که انتخاب ادبیات محترمانه یکی از رموز موفقیت است، افزود: هنگامی که شبهات را ذکر میکنید آن را پرورش ندهید و شبهه را به اندازهای که برای فرد نیاز است بیان کنید در غیر این صورت خلاف ادبیات صحیح در نوشتن ادبیات مستتر صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: اگر فردی به قرآن و آورنده آن توهین میکند ما نباید همچون وی رفتار کنیم و تحت تأثیر تعبیرهای زشتش قرار بگیریم.
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