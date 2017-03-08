به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حبیبی اظهار داشت: پرونده قاتل زرگر یزدی به دلیل قتل فجیع یک جوان از حساسیت زیادی برخوردار بود که با یاری خداوند و تلاش مجموعه قضایی، امنیتی و انتظامی به سرعت با شناسایی و دستگیری عاملین آن همراه بود و با انتظار به حق مردم مبنی بر محاکمه و اجرای سریع مجازات این تبهکاران، تمام مراحل دادرسی و محاکمه به صورت ویژه و خارج از نوبت انجام شد.

وی بیان کرد: تمام مراحل تأیید این پرونده از سوی دیوانعالی و اخذ استیذان رئیس قوه قضاییه نیز با پیک انجام شد تا بتوان در حداقل زمان ممکن اجرای این حکم را انجام داد.

این مقام قضایی تصریح کرد: اجرای این حکم هشداری است به تمام کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند با تخطی از قانون و خدشه به آرامش مردم کار خود را پیش ببرند و با قانون شکنی برای خود سودی کسب کنند.

در اواخر شهریور ماه گذشته، دو جوان از یکی از استان‌های غربی کشور با هدف سرقت به شهر یزد آمدند و در مدت حضور خود در این شهر ضمن قتل جوان زرگر یزدی مقادیری طلا نیز به سرقت بردند که با همت مجموعه اطلاعاتی و امنیتی در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند.

این حکم ساعت پنج صبح فردا اجرا می‌شود و حضور عموم مردم در محل اجرای حکم آزاد است.