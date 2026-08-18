به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین سپهوند در سخنانی، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی دقیق و بررسی‌های میدانی و در پی دریافت گزارش مبنی بر تصرف غیرقانونی یک قطعه زمین در شهر خرم‌آباد، وارد عملیات شناسایی شدند.

وی افزود: با همکاری و حضور نماینده سازمان مسکن، راه و شهرسازی، محل دقیق زمین موردنظر شناسایی و طی هماهنگی‌های قضائی، فرد متهم به تصرف غیرمجاز دستگیر شد. برآورد کارشناسان، ارزش این قطعه زمین حدود ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است که پس از طی مراحل قانونی، زمین مذکور به مالک اصلی مسترد گردید.

رئیس پلیس اقتصادی لرستان با تأکید بر ضرورت برخورد با جرایم اقتصادی، تصریح کرد: این اقدام، آغازگر یک‌روند جدی و گسترده در مبارزه با زمین‌خواری در سطح استان است. ما با حمایت مراجع قضایی و همراهی سایر سازمان‌های ذی‌ربط، با تمامی متخلفین در این حوزه برخورد قانونی و قاطع خواهیم کرد.

سرهنگ سپهوند از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده یا دریافت هرگونه اطلاعات و گزارش‌های مرتبط با جرایمی نظیر قاچاق کالا و ارز، جرائم گمرکی، قاچاق فرآورده‌های نفتی، اخلال در نظام اقتصادی، زمین‌خواری، فرار مالیاتی، رشوه‌خواری و همچنین جرائم مالی و تخلفات بازار سرمایه، از طریق شماره ۳۰۱۱۰ با پلیس امنیت اقتصادی در ارتباط باشند.