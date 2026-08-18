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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

عامل تیراندازی در مراسم عروسی الیگودرز دستگیر شد

عامل تیراندازی در مراسم عروسی الیگودرز دستگیر شد

الیگودرز - فرمانده انتظامی الیگودرز از شناسایی و دستگیری فردی که در جریان یک مراسم عروسی اقدام به تیراندازی کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسداللهی در سخنانی، اظهار داشت: پس از دریافت گزارش از سوی مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی در یکی از محله‌های شهرستان، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام و تحقیقات میدانی آغاز شد.

وی افزود: بررسی‌های انجام شده نشان داد که یک نفر در جریان برگزاری مراسم عروسی، با استفاده از سلاح شکاری، اقدام به تیراندازی کرده که این امر موجب ایجاد ارعاب در میان شهروندان شده است، بلافاصله متهم را شناسایی و وی را به همراه یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با تأکید بر خطرات تیراندازی در مراسم‌های سور و سوگ، تصریح کرد: تیراندازی در جشن‌ها و مراسم‌های سوگواری از رسوم غلط و بسیار مخاطره‌آمیزی است که می‌تواند به حوادث ناگوار و ازدست‌رفتن جان انسان‌ها منجر شود. وی همچنین تصریح کرد که پلیس با قاطعیت با هرگونه تیراندازی نامتعارف برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده چنین موارد مشکوکی، از طریق شماره ۱۱۰ با پلیس تماس بگیرند.

کد مطلب 6920616

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