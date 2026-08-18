دستگیری مسلحانه قاتل فراری در نور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید مهدوی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی، فنی و اطلاعاتی، موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی از روستاهای تابعه شهرستان شناسایی کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در زمان اجرای عملیات دستگیری، متهم با مشاهده مأموران اقدام به تیراندازی کرد که نیروهای پلیس نیز با رعایت ضوابط و قانون به‌کارگیری سلاح، وی را زمین‌گیر کردند.

وی با اشاره به انتقال متهم مجروح به یکی از مراکز درمانی، خاطرنشان کرد: در بازرسی از این فرد، یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۱۵ تیر فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نور تأکید کرد: متهم پس از طی مراحل درمان، برای انجام تحقیقات و سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.