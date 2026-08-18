شهادت ۶ فلسطینی از جمله یک کودک در حمله به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی از حمله رژیم صهیونیستی به غرب شهر غزه خبر دادند.
یک منبع در بیمارستان الشفاء در غزه اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه ای در غرب شهر غزه، ۶ نفر از جمله یک کودک شهید و ۱۰ نفر زخمی شدند.
این در حالی است که منابع پزشکی به العربی اعلام کردند که آمار شهدا به هفت نفر و زخمی ها به ۱۴ نفر افزایش یافته است.
همزمان جنبش المجاهدین فلسطین ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد: ما حمله اشغالگران اسرائیلی به غزه را که منجر به شهادت شش شهروند و زخمی شدن ده نفر دیگر شد، محکوم میکنیم. ما این اقدام را جنایت جنگی علیه غیرنظامیان میدانیم.
المجاهدین بیان کرد: ما تأکید میکنیم که ادامه هدف قرار دادن غیرنظامیان و اماکن عمومی، ادامه جنگ نسلکشی علیه مردم ما است. تشدید تنش توسط اسرائیل، تلاشهای میانجیگران و تلاشهایی را که برای توقف تنش صورت میگیرد، تضعیف میکند. ما از جامعه بینالمللی و میانجیگران میخواهیم که گامهای عملی برای توقف جنایات اشغالگران و محافظت از غیرنظامیان بردارند.
ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی طبق روال معمول توافق آتشبس در غزه را نقض کرد و در توجیه آن مدعی شده که رهبران حماس را هدف قرار داده است.
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