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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۳

۶۸۰ گرم تریاک از بدن مرد ۷۰ ساله در شیروان کشف شد

۶۸۰ گرم تریاک از بدن مرد ۷۰ ساله در شیروان کشف شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شیروان از کشف ۶۸۰ گرم تریاک بلعیده‌شده از بدن مردی ۷۰ ساله و انتقال وی برای سیر مراحل قانونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از کشف ۶۸۰ گرم تریاک بلعیده‌شده از داخل بدن مردی ۷۰ ساله که قصد انتقال مواد مخدر به این شهرستان را داشت، خبر داد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر انتقال مواد مخدر به شهرستان شیروان به شیوه بلع، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت و فرد مورد نظر پیش از دفع مواد و به علت بدحالی به بیمارستان خاتم منتقل شد.

وی با بیان اینکه پس از انجام اقدامات پزشکی و عمل جراحی، ۶۸۰ گرم تریاک بسته‌بندی و آب‌بندی‌شده از داخل بدن وی خارج شد، افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

کد مطلب 6920642

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