تساوی استقلال و نساجی در نیمه اول/ جعفرپور مرد اول تیم میزبان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال نساجی و استقلال امروز سه شنبه ۲۷ مرداد و از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر و با قضاوت بیژن حیدری به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
ترکیب نساجی:
علیرضا جعفرپور، ابوالضفل کوهی، هومن ربیع زاده، بهروز نوروزی فرد، محمد عیمری، صادق بوصبیح، پوریا سرابادانی، افشین صادقی، فردین نجفی (کارت زرد)، محمد حسین زاده و جواد آقایی پور
ترکیب استقلال:
حبیب فرعباسی، صالح حردانی (کارت زرد)، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، اسماعیل قلیزاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان
شروع خوب استقلالیها
تیم فوتبال استقلال بازی را بهتر آغاز کرد و خیلی زود نخستین موقعیت جدی خود را روی دروازه نساجی ایجاد کرد. در دقیقه ۲، علیرضا کوشکی از سمت چپ با عبور از مدافع نساجی وارد محوطه جریمه شد و با یک پاس خوب اسماعیل قلیزاده را صاحب موقعیت کرد. قلیزاده پس از یک چرخش زیبا اقدام به شوتزنی کرد، اما ضربه او را جعفرپور، دروازهبان نساجی، مهار کرد.
حملات استقلال ادامه پیدا کرد و آبیپوشان در دقیقه ۱۳ بار دیگر دروازه نساجی را تهدید کردند. صالح حردانی با حرکتی در عرض از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوتزنی کرد که جعفرپور با واکنشی زیبا توپ را به کرنر فرستاد.
در دقیقه ۱۵، استقلال بار دیگر در محوطه جریمه نساجی خطرساز شد، اما پاس ارسالی برای علیرضا کوشکی کمی سرعت زیادی داشت و جعفرپور با خروج بهموقع، توپ را از مقابل پای بازیکن استقلال دور کرد.
نساجی در دقیقه ۲۷ صاحب دو موقعیت متوالی شد. ابتدا ضربه سر ربیعزاده با دخالت فرعباسی همراه شد و دروازهبان استقلال توپ را راهی کرنر کرد. پس از ارسال کرنر، نوروزیفر با ضربه سر دیگری دروازه استقلال را تهدید کرد، اما توپ با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.
واکنش جعفرپور مانع گلزنی استقلال شد
علیرضا کوشکی در دقیقه ۳۲ بار دیگر برای استقلال خطرساز شد. او با حرکتی در عرض و در حالی که چند بازیکن نساجی مقابل خود داشت، اقدام به شوتزنی کرد که جعفرپور با واکنشی تماشایی توپ را به کرنر فرستاد.
حملات استقلالیها ادامه دار بود و در دقیقه ۳۸ آبیها صاحب ضربه آزاد شدند که کوشکی توپ را به محوطه جریمه نساجی ارسال کرد و ابوالفضل کوهی با دفعی ناقص توپ را به کرنر فرستاد.
فریدن نجفی مهاجم نساجی در دقیقه ۴۲ و با بی دقتی با آرنج دست خود به صورت رستم آشورماتوف ضربهای وارد کرد که داور او را با کارت زرد جریمه کرد.
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