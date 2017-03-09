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۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

محسن رضایی:

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاپایان سال تعیین می شود

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاپایان سال تعیین می شود

ارومیه - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارومیه گفت: محتمل است که احکام در خصوص ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقلاب تا پایان سال صادر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی در جریان سفر به آذربایجان غربی در خصوص  در خصوص انتخاب ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: احکام مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام اغلب از طرف رهبر معظم انقلاب در اسفندماه صادر شده است.

وی ادامه داد: بنابراین محتمل است که احکام در خصوص ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقلاب تا پایان سالجاری صادر شود.

سرلشکر رضایی با اشاره وقایع عملیاتهای دوران دفاع مقدس و رشادتهای سرداران بلندآوازه استان از جمله شهید باکری گفت: مردم آذربایجان غربی نقش مهمی در هشت سال دفاع مقدس ایفا کرده است.

سرلشکر رضایی برای شرکت در یادواره شهدای عملیاتهای بدر و خیبر که امروز نوزدهم اسفند در ارومیه برگزار می شود، به آذربایجان غربی سفر کرده است.

کد مطلب 3927787

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