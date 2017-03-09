به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، پیش از ظهر امروز در جریان دیدار اعضای خبرگان رهبری با رهبر فرزانه انقلاب با بیان اینکه دشمنان به دنبال ضربهزدن و تسلط بر انقلاب هستند گفت: انقلاب اسلامی پس از رحلت امام خمینی(ره) اهداف و دستاوردهای خود و یکپارچگی و وحدت ملی را حفظ کرد و اقتدار و عزت بینظیری را در منطقه و دنیا برای ایران به همراه آورده است.
وی در خصوص مباحث مطرح شده در دومین اجلاس مجلس خبرگان، عنوان کرد: «محکوم کردن فتنه و فتنهگران»، «حمایت از مستضعفان»، «مقابله با ظلم و دفاع از مظلوم»، «لزوم چارهاندیشی برای مشکلات اقتصادی و مسئله معیشت و بیکاری جوانان»، «لزوم توجه بیشتر دولت به اقتصاد مقاومتی»، «اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراها»، «ضرورت سادهزیستی مسئولان»، «تشکر و قدردانی از حضور پرشکوه مردم در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن»، «تاکید بر پیگیری حقوقهای نجومی»، «توجه به مشکلات مردم خوزستان»، «لزوم حفظ وحدت و همدلی اقوام و مذاهب»، «اهمیت توجه به تهدیدها و فرصتهای فضای مجازی» و «تقویت روحیه جهادی» از مهمترین محورها، مباحث و نطقهای رئیس و اعضای مجلس خبرگان در اجلاس اخیر بوده است.
آیت الله هاشمی شاهرودی:
انقلاب اسلامی در دنیا و منطقه برای ایران عزت بی نظیری آورده است
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: انقلاب اسلامی اقتدار و عزت بینظیری را در منطقه و دنیا برای ایران به همراه آورده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، پیش از ظهر امروز در جریان دیدار اعضای خبرگان رهبری با رهبر فرزانه انقلاب با بیان اینکه دشمنان به دنبال ضربهزدن و تسلط بر انقلاب هستند گفت: انقلاب اسلامی پس از رحلت امام خمینی(ره) اهداف و دستاوردهای خود و یکپارچگی و وحدت ملی را حفظ کرد و اقتدار و عزت بینظیری را در منطقه و دنیا برای ایران به همراه آورده است.
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