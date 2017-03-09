میرشمسی: تمام قدرت خود را برای دیدار با ژاپن به کار می بریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمدحسین میرشمسی در نشست خبری پیش از بازی فردا برابر ژاپن گفت: تیم ملی ژاپن یکی از بهترین تیم ها در سطح جهان است. کار سختی مقابل این تیم پیش رو داریم اما بهترین بازی خود را برابر آنها انجام خواهیم داد.

وی ادامه داد: روز گذشته بازی ژاپن و امارات را از نزدیک دنبال کردیم و به سبک بازی ژاپن کاملا آگاه هستیم. در واقع همه قدرت خود را برای بازی فردا بکار خواهیم گرفت. همچنین دیگر برتری ما گلزن بودن دروازه بان هایمان است و اگر لازم شود می توانیم از این برتریمان در مواقعی که آنها پرفشار و مانند بازیشان مقابل امارات بطور پاور پلی بازی کنند، بهره ببریم. بدون هیچ تردیدی ژاپن را دست کم نخواهم گرفت.

سرمربی تیم ملی ایران در پایان گفت: بطورکلی برای بازی فردا کاملا آماده هستیم و همه ایرانیان هم همانند ما از حضور در مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا خوشنود هستند. به دنبال اجرای یک نمایش جذاب در زمین هستیم و امیدوارم نهایتا به فینال مسابقات راه پیدا کنیم.

تیم های ملی فوتبال ساحلی ایران و ژاپن در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی باهاما از ساعت ۱۲ فردا جمعه در محل برگزاری مسابقات برگزار می شود.