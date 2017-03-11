لاریجانی: منطقه به صحنه نزاع بین مقاومت و غیرمقاومت تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی امروز (شنبه، ۲۱ اسفندماه) در کنگره بین المللی شکوه ایثار (تجلیل از مادران و همسران شهدا) با اشاره به اینکه مفهومی بالاتر از شهادت در زندگی واقعی وجود ندارد، گفت: از رسول گرامی اسلام(ص) نقل است تا زمانی که انسان در راه خدا به شهادت نرسیده باشد نمی تواند ارزش این عملکرد نیک را درک کند؛ بنابراین شهادت کاری فوق نیک است و خانواده شهدا از احترام بسیاری برخوردار هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز تشکر از برگزاری چنین نشستی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: شهادت از عملیات خاص الهی است و خداوند به خانواده شهدا تفضل بسیاری داشته است البته هر انسانی در زندگی متعارف روزانه اقدامات نیکی مانند مسجد سازی انجام می دهد که همه این موارد بر و نیکی است اما رسول گرامی اسلام(ص) در این رابطه می فرماید شهادت فوق همه اقدامات نیک در دنیا است.

وی با بیان اینکه اگر همه نیکی ها در یک کفه ترازو و شهادت در کفه دیگر قرار گیرد، میزان نامتوازن می شود، تصریح کرد: حضرت علی (ع) می فرماید وقتی انسان در مقابل مرگ قرار می گیرد بیدار شده و تا پیش از مرگ به اسرار آن آگاهی ندارد.

لاریجانی با اشاره به اینکه اولیای خدا مبنای ایثار را به ما نشان داده اند، گفت: مفهوم کلیدی ایثار، شهادت است هر چند که متاسفانه در دنیای امروز انسان ها از این مفهوم کلیدی دور شده اند اما ما مسلمانان مفتخریم به اینکه اولیای دین مفهوم ایثار و شهادت را در زندگی امروز ما تعبیه کرده اند.

وی با بیان اینکه جوانان بسیاری در سال های اول جنگ صحنه مبارزات را آفریده اند، گفت: مردم در کشور ما پس از پیروزی انقلاب گرفتاری های زیادی داشته اند اما این مفهوم شهادت بود که صحنه را در میادین جنگ و نبرد تغییر داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز صفی از مقاومت در منطقه ایجاد شده است، تصریح کرد: در مقابل مقاومت صفی از استکبار نیز ایجاد شده است که صهیونیست ها و همپیمانان آن ها در این صف قرار گرفته اند بنابراین دنیا به صحنه مقاومت و غیرمقاومت تبدیل شده است.

لاریجانی با اشاره به اینکه بحران در عراق و سوریه حکایت از نزاع مقاومت و غیرمقاومت است، گفت: مادران شهید و خانواده شهدا در میراثی که آن ها از خود باقی گذاشته اند، سهیم هستند زیرا انسان ها در خانواده شکل می گیرند و مادران شهدا نقش بزرگی در تربیت این افراد داشته اند بنابراین اگر در محیط خانواده روحیه جهادی و مجاهدت وجود نداشته باشد این صحنه شکل نمی گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه از برگزاری چنین محفلی در شب شهادت حضرت ام البنین (ع) تشکر می کنم، افزود: خانواده شهدا سنگ بنای حرکت جاودانه در تاریخ را بنا گذاشتند و امیدواریم خداوند برکات این محفل را بر شهدا و خانواده آن ها نازل کند.

در این مراسم رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه در ۲۲ اسفند ۵۸ به فرمان امام (ره) بنیاد شهید تشکیل شد، گفت: ۳ کار و دو برنامه از آن مقطع بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران گذاشته شد که رسیدگی به معیشت خانواده شهدا و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت از این وظایف بود.

شهیدی با بیان اینکه در طول ۳ سال گذشته گام های مثبتی در انجام وظایف بنیاد شهید برداشته شده است، افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال جاری تصمیم به برگزاری کنگره شهدا با حضور جمعی از خانواده های شهیدان کشورهای اسلامی گرفت که خوشبختانه این مراسم چندی پیش با حضور رئیس جمهور در مشهد برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مراسم با شب شهادت مادر فداکار عاشورا در کربلا ام البنین (ع) مقارن شده است، تصریح کرد: در این برنامه از مادران شهدا، همسران و فرزندان آن ها دعوت به عمل آمده است ضمن اینکه امیدواریم برگزاری چنین محفل هایی بتواند به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کمک کند.