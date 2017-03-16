آشنایی با سوغات بام ایران/از زعفران تا گز بلداجی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: چهارمحال و بختیاری سوغات های بسیاری دارد که مهمترین آنها گز بلداجی، پولکی، نبات، گیاهان دارویی و... است.

یکی از مهم‌ترین سوغات چهارمحال و بختیاری گز است که از ترکیب چند ماده مهم که مهم‌ترین آن انگبین، سفیده تخم‌مرغ، مغز پسته و بادام است ساخته می‌شود.

این شیرینی معروف و سنتی ایران به علت طعم لذیذ آن و همچنین خواص آن علاقه‌مندان بسیاری دارد.

این شیرینی مهم‌ترین شیرینی در ایام نوروز برای پذیرایی در دیدوبازدیدها در استان چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان به شمار می‌رود و سفره هفت سینی در خانه‌ای از این دو استان وجود ندارد که شیرینی گز در آن نباشد.

ایام نوروز فرصت مناسبی است تا مسافران به شهر بلداجی سفر و گز تازه تولیدی گز سازان این شهر را خریداری کنند. استقبال از گز بلداجی موجب شد که کارگاه‌های گز سازی روزبه‌روز در این شهر توسعه یابند و هم‌اکنون ۸۰ کارگاه گز سازی مشغول تولید گز در این شهر هستند.

فروشگاه‌های فروش گز کارگاه‌های گز سازی تمام‌وقت فعالیت و از مسافران نوروزی با گز پذیرایی می‌کنند. تولید نقل، پولکی، نبات، گز سوهان و... و نیز از دیگر سوغات چهارمحال و بختیاری است که در نقاط مختلف استان ازجمله شهر فرخ شهر تولید می‌شود.

پولکی نوعی شیرینی است که با شکر و در طعم‌های مختلف نارگیلی، لیمویی، پسته‌ای، کنجدی و... تولید می‌شود.

فرخ شهر یکی از مهم‌ترین مراکز تولید پولک و نبات در سطح استان چهارمحال و بختیاری است که کارگاه‌های کوچک بسیاری در این شهر وجود دارد.

پولکی تولیدی کارگاه‌های این شهر از مهم‌ترین سوغات‌های چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود که سالانه مسافران بسیاری را راهی این شهر برای خرید پولکی و نبات می‌کند.

چهارمحال و بختیاری سوغات‌های دیگری نیز دارد که در بخش محصولات طبیعی و دامی طبقه‌بندی می‌شوند.

انواع مختلف محصولات دامی مانند قره غوروت(غارا)، شکر پنیر، کشک و... مهم‌ترین سوغات‌ چهارمحال و بختیاری در بخش دامی هستند که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

گیاهان دارویی، عرقی جات و زعفران محصولات جدید هستند که به‌عنوان سوغات از این استان به نقاط مختلف کشور و جهان به‌عنوان سوغات برده می‌شود.

گز بلداجی به دلیل طعم، مرغوبیت و کیفیت بالا از معروف‌ترین گزها در ایران شناخته شده است و مهمترین سوغات این استان به شمار می رود رئیس اتحادیه گزسازان شهر بلداجی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: گز بلداجی به دلیل طعم، مرغوبیت و کیفیت بالا از معروف‌ترین گزها در ایران شناخته شده است و مهمترین سوغات این استان به شمار می رود.

مهران ترکیان گفت: از ابتدای سال تا کنون سه هزار تن گز در کارگاه‌های تولیدی شهر بلداجی تولید شده است.

وی گز بلداجی را از معروف‌ترین گزهای تولیدی ایران دانست و گفت: گز بلداجی به دلیل کیفیت به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و عراق صادر می‌شود.

ترکیان با اشاره به این‌که شهر بلداجی مشهور به پایتخت گز ایران است، تصریح کرد: چهار نوع گز آردی، لقمه‌ای، مغز پسته‌ای و مغز بادامی در کارگاه‌های گزسازی این شهر تولید می‌شود.

وی از فعالیت ۱۰۰ کارگاه گزسازی در شهر بلداجی خبر داد و گفت: فعالیت این کارگاه‌ها زمینه اشتغال چهارهزار نفر را فراهم کرده است.

تولید ۱۲۰۰ تن گز در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک هزار و ۲۰۰ تن گز در چهارمحال و بختیاری در آستانه سال نو تولید شده است.

نعیم امامی بیان کرد: این میزان گز در اسفندماه امسال برای تامین بازار نوروز و تامین سوغاتی مسافران و گردشگران تولید شده است.

امامی با بیان اینکه روزانه به طور میانگین ۴۰ تن گز معادل ۱۰۰ هزار بسته در این شهر تولید می شود، تصریح کرد: آردی، لقمه ای، سکه ای، رژیمی، مغز پسته، زعفرانی و مغز بادام گزهای تولیدی شهر بلداجی است.