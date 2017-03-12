۲ میلیون مازنی واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان، با اشاره به دو انتخابات مهم پیشرو گفت: برابر با قانون دو هیئت اجرایی متفاوت خواهیم داشت؛ هیئت اجرایی انتخابات روستاها و شهرها در ۲۵ اسفند ۹۵ بوسیله فرماندارن و بخشداران تشکیل و هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری نیز در سال جدید تشکیل خواهد شد، اما اگر تا سه روز آینده شورای نگهبان و وزارت کشور به توافق برسند که یک هیئت اجرایی داشته باشیم همچون انتخابات اسفند سال گذشته یک هیئت اجرایی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه از ۳۰ اسفند ۹۵ به مدت یک هفته زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام خواهد شد، افزود: در استان مازندران، تاکنون تعداد حوزه های انتخاباتی شهری ۵۸ و حوزه های انتخابی روستایی نیز هزار و ۵۱۰ حوزه، جمعیت واجد شرایط نیز حدود دو میلیون ۲۳۵ هزار ۶۳۸ نفر و تعداد شعب اخذ رای نیز چهار هزار ۱۰۰ شعبه است.
یونسی گفت: بر اساس قانون شوراها برای روستاها، تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستاها برای روستاهایی تا هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت، سه عضو اصلی و دو نفر علی البدل و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت، تعدا اعضا پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل خواهند بود که بر این اساس در استان مازندران، تعداد شوراهای سه نفره روستایی دو هزار ۲۰۶ روستا و تعداد شوراهای پنج نفره روستایی ۱۶۰ روستا است.
وی در ادامه افزود: بر اساس قانون شوراها برای شهرها، تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهری برای شهرهایی تا ۵۰ هزار نفر جمعیت، پنج عضو اصلی و سه نفر علی البدل، شهرهای بیش از ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، هفت عضو اصلی و پنج علیالبدل، شهرهای بیش از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ عضو اصلی و پنج علیالبدل، شهرهایی بیش از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، ۱۱ عضو اصلی و هفت علیالبدل و شهرهای بیش از یک تا ۲ میلیون نفر داشته باشند، ۱۳ عضو اصلی و هشت علیالبدل خواهند داشت که بر این اساس در استان مازندران تعداد شورای پنج نفره شهری ۴۲ شهر، تعداد شوراهای ۷ نفره شهری هشت شهر، تعداد شوراهای ۹ نفره شهری چهار شهر، تعداد شوراهای یازده نفره شهری یک شهر و تعداد شوراهای ۱۳ نفره شهری نیز سه شهر خواهد بود.
وی گفت: طبق ماده ۲۸ قانون شوراها، کلیه داوطلبان شوراهای شهر و روستا اگر در هر سطحی دارای مسئولیت هستند باید قبل از ثبتنام استعفا دهند و تأییده پذیرش استعفا را در زمان ثبتنام ارائه دهند؛ همچنین، شرایط داوطلبان طبق ماده ۲۶ قانون شوراها مشخص شده است.
یونسی با اشاره به اینکه پیشثبتنام توسط دفاتر پیشخوان دولت انجام میشود، افزود: اما کلیه فرماندارن و بخشداران موظفاند از تاریخ ۳۰ اسفند ۹۵ به مدت هفت روز نسبت به ثبتنام داوطلبان اقدام کنند.
وی افزود: در ایام ثبتنام عوامل مربوط به ثبتنام در فرمانداریها، بخشداریها و مراجع قانونی چهارگانه علیرغم تعطیلی در این ایام،در محل کار خود حضور دارند و هیچکدام از این واحدها تعطیل نیستند و ستاد انتخابات استان با تلفن ۳۳۳۱۰۳۲ بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی است.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری از ۲۲ فروردین آغاز خواهد شد، گفت: کلیه دستگاهها و سازمانها موظف هستند، حسب درخواست استانداران، فرمانداران و بخشداران کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و عدم همکاری از سوی هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست.
نظر شما