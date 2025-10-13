آغاز استعفای مدیران برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر از ۲۱ مهر

علی‌اکبر فرهنگی‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در اجرای قانون انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا به استحضار می‌رساند آخرین مهلت استعفای مشمولین موضوع ماده ۴۱ قانون مذکور برای متقاضیان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ مهر ماه است.

مدیرکل سیاسی انتخابات کهگیلویه و بویراحمد افزود: مدیرانی که قصد شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند باید قبل از تاریخ فوق استعفا داده متن استعفا مورد موافقت مقام مافوق قرار گرفته و به هیچ وجه در آن پست مشغول نباشد.

وی بیان کرد: ۹۱۳ شعبه ثابت و سیار برای انتخابات پیش‌رو پیش‌بینی شده است که ۴۱۱ شعبه در حوزه شهری و ۵۰۲ شعبه در حوزه روستایی است.