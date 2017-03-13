پول یخچال خانه را برای ساخت انیمیشن دادیم/ حمایت نمی کنند

فرهاد عظیما کارگردان عرصه انیمیشن که در حال حاضر فیلم سینمایی «نبرد خلیج فارس۲» او روی پرده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط اکران این فیلم گفت: پخش این فیلم سینمایی با حوزه هنری بود و این نهاد به من گفت ابتدا بهتر است این فیلم را در مشهد اکران کنیم و در صورتی که توانست مخاطبان خود را جذب کند در سایر شهرستان ها نیز آن به نمایش می گذاریم. این نحوه اکران باعث شد که فیلم ما از بین برود زیرا در همان زمان تیزرهایی از این فیلم پخش می شد که در آن عنوان می شد «خلیج فارس ۲» در سراسر کشور به نمایش در می آید اما این چنین نبود و به نوعی مخاطب سردرگم می شد.

وی افزود: در حالی که اکران این فیلم در خارج از مرزهای ایران بازتاب زیادی داشته است و از آن به عنوان یک اثر راهبردی یاد می شود اما «نبرد خلیج فارس۲» در کشور خودمان با این نحوه اکران از بین می رود، این را هم باید بگویم که این انیمیشن در مشهد تنها با ۵ سینما به نمایش درآمد که فقط سینما هویزه و آفریقا در این استان جزوه سینماهایی هستند که مخاطب می تواند با آنها ارتباط برقرار کند، سه سینمای دیگری که به ما دادند در حاشیه های شهر مشهد بود.

عظیما عنوان کرد: از ۲ هفته پیش اکران این فیلم در مشهد آغاز شد، بر همین اساس ما هم تصمیم گرفتیم با بچه های «عمار»، «نبرد خلیج فارس۲» را در اصفهان به نمایش بگذاریم اما در اصفهان به ما گفتند هماهنگی های این امر از سوی حوزه هنری صورت نگرفته است، مشابه همین اتفاق در جریان اکران این انیمیشن در مدارس هم افتاد، ما با آموزش و پرورش هم صحبت هایی کرده بودیم اما هر بار این نهاد عنوان کرد که الان وقت مناسبی نیست و به همین تریب ما از این فرصت هم باز ماندیم.

این کارگردان توضیح داد: در حالی که هیچ حمایتی در زمان ساخت این اثر از ما نشد و ما با بودجه شخصی «نبرد خلیج فارس۲» را ساختیم در اکران هم حمایتی از آن نمی شود، جالب است که بگویم این در حالی است که طبق همان شرط حوزه هنری که عنوان کردند اگر این فیلم در مشهد خوب بفروشد شرایط اکران آن را در دیگر استان ها هم فراهم می کنند، این اتفاق افتاد و توانست در مدت کمی ۲۵ میلیون تومان بفروشد و استقبال خوبی هم از «نبرد خلیج فارس۲» شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳ سینما در تهران و به طور کلی ۹ سینما در کل کشور به نمایش این اثر می پردازند اما این سینماها به مرور اضافه شدند و اینطور نبود که ما از ابتدا ۹ سینما در اختیار داشته باشیم که به نظرم این راهکار اشتباهی بود زیرا همانطور که گفتم تیزرهای تبلیغاتی این فیلم به گونه ای بود که در آن گفته می شد «نبرد خلیج فارس۲» در تمام سینماهای کشور اکران می شود به این نحو مخاطب هنگامی که به سینما مراجعه می کرد متوجه می شد که این موضوع صحت ندارد و اگر به راستی هنگامی که این فیلم در سینمای شهرش اکران شود فکر می کند درست نیست.

عظیما در پایان بیان کرد: ما این فیلم را با سرمایه شخصی ساخته بودیم، به خاطر دارم هنگامی که «نبرد خلیج فارس۲» در حال دوبله بود پول کم داشتیم، در آن زمان پدر و مادرم می خواستند یک یخچال بگیرند که پول این یخچال را به من دادند تا کارهای دوبله این فیلم را به پایان برسانم. ما با این سختی فیلم ساختیم اما این برخورد نامناسب با آن صورت گرفت.