ساخت ۴ سریال درباره انقلاب و دفاع مقدس در سال ۹۶/ محدودیتی نداریم

مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سریال های سازمان صداوسیما با مضمون انقلاب بیان کرد: ما مناسبت هایی داریم که می طلبد در آن مناسبت ها سریال های انقلابی پخش شود.

وی ادامه داد: این سریال ها به دلیل هویت فرهنگی و انقلابی کشور علاوه بر پخش در آن مناسبت ها این ظرفیت را دارند که در باقی زمان ها هم پخش شوند. زمان هایی مثل هفته دفاع مقدس و دهه مبارک فجر از جمله این مناسبت ها هستند.

میرباقری با اشاره به سریال های سال آینده که با مضمون انقلاب و دفاع مقدس ساخته می شوند، توضیح داد: ما در سال آینده ۴ سریال با مضمون انقلاب هم در دهه فجر و هم در هفته دفاع مقدس پخش می کنیم و سریال «نفس» هم در ماه مبارک رمضان روی آنتن می رود. همچنین تابستان ۹۶ را هم یک مناسبت در نظر گرفته ایم و یک سریال ملودرام اجتماعی با قسمت های طولانی را هم در این ایام روی آنتن می بریم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دخالت نهادها چون نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در فیلمنامه و روند داستان بعضی از سریال ها گفت: اکنون فضای ما بسیار بهتر شده است دوستان می دانند که من قبل از اینکه مسئولیت فعلی خود را بپذیرم مسئول تنظیم گزارش وضعیت اجتماعی کشور بودم و همه دستگاه هایی که نام بردید هر داده ای که از وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور داشتند در نشست هایی ارایه و ما هم براساس مطالبی که دریافت می کردیم گزارش جامع خود را بیان می کردیم.

میرباقری اضافه کرد: براین اساس همه حوزه هایی که با ما کار می کنند می دانند که جامع ترین اطلاعات در حوزه وضعیت فرهنگی اجتماعی ایران امروز در سازمان صداوسیما مخصوصا در سیمای جمهوری اسلامی قرار دارد.

وی تصریح کرد: بنابراین اکنون محرز است که دغدغه ای وجود ندارد که ما نسبت به آن اشراف نداشته باشیم بلکه سازمان با همه ظرفیت ها آشنایی کامل دارد و به همین دلیل هم از وقتی که ما فعال شدیم همکاری خوبی برقرار شده است. همه نهادها و اصناف حساسیت خود را دارند و ما هم با صحبت هایی که با مسئولان ارشد کشور داشتیم، بیان کردیم که حتما باید برای رسانه ملی این ظرفیت وجود داشته باشد که بتواند کار را با ملاحظات جلو ببرد.

معاون سیمای رسانه ملی با اشاره به تعامل با نهادهای مختلف گفت: هم مجوزهای لازم در این زمینه وجود دارد و هم ما اطمینان خاطر به همکاران خود داده ایم و براین اساس ما هیچ محدودیتی از پرداختن به قوه مجریه، وزرا، مجلس، کمیسیون ها، نهادهای انقلابی، حاکمیتی و حکومتی نداریم. رسانه ملی با عنایت به مصالح به همه این موضوعات خواهد پرداخت و البته دغدغه خاطرهایی وجود دارد که دایما در مذاکرات درصدد رفع آنها هستیم. تقریبا می توان گفت این مساله در جلسات ریاستی که ما داشتیم صد درصد حل شده ولی در بدنه بعضا سوء تفاهم هایی وجود دارد که سعی می کنیم این موارد را هم رفع کنیم.

میرباقری در پایان درباره جزییات پرداخت مالیات به برنامه سازان و تهیه کنندگان تصریح کرد: ما در حوزه ارزش افزوده در حال پیگیری مساله ای هستیم که درتولید آثار ۱۵ درصد به ضرر سازندگان است که ما می خواهیم این قضیه را به نفع آنها برگردانیم.