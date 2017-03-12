ملک سلمان وارد ژاپن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، «ملک سلمان» پادشاه سعودی پس از ترک اندونزی وارد توکیو پایتخت ژاپن شد.

توکیو چهارمین ایستگاه از سفر منطقه ای پادشاه سعودی است که اواخر ماه گذشته میلادی آغاز شده و وی قرار است پس از ژاپن، به چین و مالدیو و اردن نیز سفر کند.

ژاپن سومین شریک تجاری سعودی ها محسوب می شود؛ ۳۵ درصد از نفت ژاپن به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد دلار در سال را سعودی ها تامین می کنند و از سوی دیگر حجم صادرات ژاپن به عربستان نیز به ۷ و نیم میلیارد دلار در سال می رسد.

پادشاه سعودی در این سفر تعدادی توافق نامه و یادداشت تفاهم در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه مرتبط با طرح مشترک سعودی ها و ژاپن برای سال ۲۰۳۰ میلادی به امضا می رساند.