پادشاه سعودی با وزیر خارجه ژاپن دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی در جریان سفر به ژاپن با «فومیو کیشیدا» وزیر خارجه این کشور در توکیو دیدار کرد.

در این دیدار توسعه روابط دوجانبه و آخرین رویدادهای منطقه ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

توکیو چهارمین ایستگاه از سفر منطقه ای پادشاه سعودی است که اواخر ماه گذشته میلادی آغاز شده و وی قرار است پس از ژاپن، به چین و مالدیو و اردن نیز سفر کند.

ژاپن سومین شریک تجاری سعودی ها محسوب می شود؛ ۳۵ درصد از نفت ژاپن به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد دلار در سال را سعودی ها تامین می کنند و از سوی دیگر حجم صادرات ژاپن به عربستان نیز به ۷ و نیم میلیارد دلار در سال می رسد.

پادشاه سعودی قرار است در سفر به ژاپن، تعدادی توافقنامه و یادداشت تفاهم در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه مرتبط با طرح مشترک سعودی ها و ژاپن برای سال ۲۰۳۰ میلادی به امضا برساند.