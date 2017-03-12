دستاوردهای چشمگیر حشد شعبی/آزاد سازی مناطق جدید در غرب موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات نینوا می آییم اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم امروز محله الاغوات در کرانه راست موصل را از لوث داعش آزاد کرده اند و پرچم عراق را بر بالای ساختمان های آن به اهتزاز درآورده اند.

وی همچنین به آزاد سازی روستای درناجوخ در غرب موصل اشاره کرد.

در همین حال منابع وابسته به حشد شعبی عراق از هلاکت علی سالم الجبوری موسوم به والی داعش در بادوش در غرب موصل خبر دادند و اعلام کردند: نیروهای حشد شعبی موفق به آزاد سازی روستای الصبیح در غرب موصل شده اند.

این منابع بیان کردند: نیروهای حشد شعبی ۸۰ درصد از ناحیه بادوش در غرب شهر موصل را از لوث داعش آزاد کرده اند.

رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق نیز گفت: نیروهای پلیس میدان «الرماح» و «سوق الاربعاء» در منطقه باب الطوب در موصل را از داعش آزاد کرده اند.