اتوبوس آمبولانس در پلور آمل مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه قاسمی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی اظهار داشت: از مدت ها قبل مسائل زیست محیطی و مشکلات آب روستایی را مطرح کردیم که چالشی بزرگ برای روستائیان خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان آمل با اشاره به اینکه یک سری مشکل آب در مناطق بالادست و پایین دست شهرستان داریم که نگاه ویژه به این مناطق نیاز است، افزود: از محیط زیست و اداره آب و فاضلاب خواستار حل این مشکل هستیم.

قاسمی گفت: اورژانس ۱۱۵ و پایگاه اورژانس هوایی آمادگی کامل در چهارسنبه آخر سال و نوروز ۹۶ را دارند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری دو دستگاه آمبولانس وی ای پی و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به اورژانس ۱۱۵ آمل اضافه شدند،افزود: اتوبوس آمبولانس مجهز به تجهیزات کامل پزشکی، ۱۰ تخت، اتاق عمل سرپایی و آمبولانس وی آی پی مجهز به آی سی یو، دی سی شوک و قابلیت حمل دو بیمار را دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل با اشاره به اینکه چهار پایگاه اورژانس ۱۱۵ بین جاده ای و پنج پایگاه شهری با ۱۵ آمبولانس در شهرستان داریم،ادامه داد: اتوبوس آمبولانس تعطیلات نوروز در ایستگاه پلور مستقر است.

قاسمی با بیان اینکه پایگاه اورژانس گزنگ مجهز به تمام داروها است تا اگر مشکلی در جاده هراز پیش آمد امداد رسانی کند، ادامه داد: بعضی از پزشکان ما در بیمارستان ها ۱۳ ماه طلب دارند اما با تمام چالش ها، برای خدمت رسانی کم نمی گذارند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان آمل با اشاره به اینکه از شورای شهر خواستار افزایش فضای شهری و پارک برای تحرک بدنی هستیم، اضافه کرد: اسباب بازی های پارک و امنیت مجسمه های موجود سطح پارک ها بررسی شود تا مشکلی که چند ماه قبل موجب فوت یکی از شهروندان شد مجددا تکرار نشود.

وی با بیان اینکه امیدوارم به پاس شهدای آتش نشان مردم درچهارشنبه آخرسال حادثه آفرین نباشند، افزود:تمامی بیمارستان ها و اورژانس ها آماده باش برای چهارشنبه آخر سال هستند.

قاسمی گفت: چهارشنبه آخر سال گذشته ۱۶ مورد حادثه داشتیم که باید دست به دست هم بدهیم تا حادثه ای نداشته باشیم.

وی اظهار داشت: ۱۰ پروژه درمانی که قرار بود در دهه مبارک فجر افتتاح شود در هفته سلامت به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر شبکه بهداشت و درمان آمل با بیان اینکه هفت سال از احداث کشتارگاه صنعتی می گذرد اما این موضوع که یک معضل شهر آمل به شمار می رود ادامه داد: از مسئولان انتظار داریم تا با توجه به اینکه دو سال از واگذاری زمین برای این مهم صورت گرفت چاره ای پیدا کنند.