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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۰:۵۰

رئیس آموزش و پرورش شادگان:

۱۷ مدرسه شهرستان شادگان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی هستند

۱۷ مدرسه شهرستان شادگان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی هستند

شادگان -  رئیس آموزش و پرورش شادگان گفت: ۱۷ مدرسه در سطح شهرستان آماده پذیرایی از مسافران و میهمانان نوروزی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید صالح فاضلی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد خدمات سفرهای نوروزی این شهرستان اظهار کرد: تعداد ۱۷ مدرسه در قالب ۸۵ کلاس درس برای اسکان مهمانان نوروزی در شادگان آماده شده است.

وی افزود: آموزشگاه‌ های امام خمینی (ره)، شبانه‌روزی امام خمینی (ره)، ام‌ البنین، عفاف، گلستان، نورالهدی، بنت‌ الهدی، کوثر النبی، هاجر، رسول اکرم (ص)، عدل، کانون امام خمینی (ره)، میثاق، دستغیب، یادگار امام، رسول اعظم و شاهد نجمه برای پذیرایی از کاروان‌های راهیان‌ نور، مهمانان نوروزی و گردشگران آماده شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شادگان یادآور شد: از  ۲۸ اسفند سال‌ جاری تا ۱۳ فروردین ۹۵ اسکان از مهمانان نوروزی در مدارس سطح شهر شادگان انجام می‌شود.

فاضلی با بیان اولویت اسکان مهمانان نوروزی با فرهنگیان است، بیان کرد: اداره آموزش و پرورش شادگان در کنار ستاد تسهیلات سفر شهرستان از  ۲۸ اسفند نسبت به ارائه خدمات به مسافران و گردشگران آمادگی کامل را دارد.

وی همچنین اسکان را مهمترین خدمت مورد نیاز مسافران نوروزی به ویژه فرهنگیان دانست و گفت: کلاس های درسی مدارس این شهرستان برای اسکان مهمانان نوروزی در شادگان آماده است.

کد مطلب 3930857

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