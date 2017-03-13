نسل کشی آزادماهیان در کلاردشت

خبرگزاری مهر - گروه استانها: واژگونی یک دستگاه کامیون حامل کلر متعلق به شرکت آب و فاضلاب در رودخانه سردآبرود و ورودی کانال انتقال آب سبب مرگ میلیون قطعه لارو و بچه ماهی مولد و آزادماهیان مرکز پرورش تکثیر ماهی در کلاردشت شد.
تخلیه بیش از هزار و ۵۰۰ لیتر کُلُر در رودخانه حفاظتشده سردآبرود، براثر واژگون شدن یک کامیون حامل کُلُر در محل دهانه آبگیری مرکز تکثیر آزادماهیان شهید باهنر، ۱۰۰ درصد ذخایر این مرکز را تلف کرد.
در پی بروز این اتفاق، میلیون ها قطعه از لاروهای یک گرمی تا ماهیان مولد پنج کیلویی به ارزش بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان براثر ورود نزدیک به دو هزار لیتر کُلُر به استخرهای پرورش ماهی از بین رفتند. این در حالی است که علاوه بر مرکز تکثیر آزادماهیان شهید باهنر، مرکز پرورش قزلآلای باغ چمن متعلق به بخش خصوصی نیز دچار خسارتهایی شده است.
مدیر مرکز تکثیر آزادماهیان شهید باهنر کلاردشت در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: واژگونی یک دستگاه خاور متعلق به آب و فاضلاب که حامل کلر غلیظ بود در کانال انتقال آب منتهی به این مرکز سبب مرگ ماهیان شده است.
از بین رفتن ذخایر ماهیان در مرکز شهید باهنر
مصطفی رضوانی بابیان اینکه این خاور مدل سال ۶۲ و فرسوده بوده است و تانکر نیز از نوع پلاستیکی بود اظهار داشت: ورود دو هزار لیتر کلر غلیظ در آب کانال سبب وارد شدن خسارت بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به این مرکز شده است و ۱۰۰ درصد ذخایر ماهیان را از بین برده است.
وی تصریح کرد: شدت و غلظت کلر به حدی بود که بهرغم انجام هوادهی و اقدامات لازم نتوانستیم از مرگ ماهیان جلوگیری کنیم و این حادثه به بیش از یکمیلیون و ۸۰۰ هزار قطعه لارو، ۵۰۰ هزار قطعه ماهی پارساله، هزار و ۵۰۰ ماهی مولد آزاد، ۸۵۰ پیش مواد آزاد و ۳۰۰ قطعه ماهی مولد اصلاح شده قزلآلا و بچه ماهی آسیبزده است.
به گفته رضوانی، شدت کلر به حدی بود که به مزرعه پاییندست موسوم به مجتمع مزرعه پرورش ماهی باغ چمن نیز خسارت زیادی وارد کرده است و علاوه بر این ورود کلر در رودخانه سبب مرگ موجودات زده وآبزیان آن شده است.
مدیر مرکز تکثیر آزادماهیان کلاردشت بابیان اینکه اگر تانکر و خاور فرسوده نبود و با یک واژگونی خسارت هنگفتی به این مجتمع وارد نمیشد، ادامه داد: اصلاً تصور نمیکردیم که واژگونی یک خودرو سبب بروز خسارتهای سنگین به این مرکز شود درحالیکه تمامی تدابیر و پیشبینی لازم برابر حوادث طبیعی مانند سیل، برف و یخبندان در این مرکز شده بود.
نسبت به تولید و تکثیر ماهی قزلآلا اصلاحشده نیز اقدام کرده بودیم و مرگ ماهیان، تمامی زحمتهای محقق این مرکز را بر باد داده است
رضوانی یادآور شد: ورود بیش از دو هزار لیتر کلر غلیظ و خسارتهای کلان ایجادشده در حالی است که هرسال تولید ماهیان مولد و آزاد در مرکز شهید باهنر کلاردشت افزایش مییابد و نسبت به تولید و تکثیر ماهی قزلآلا اصلاحشده نیز اقدام کرده بودیم و مرگ ماهیان، تمامی زحمتهای محقق این مرکز را بر باد داده است.
وی افزود: همچنین در مرکز شهید باهنر پروژه اصلاح نژاد فراهمشده است و با تلاش محققان سعی میکنیم تا دوباره این پروژه را احیا کنیم.
رضوانی با عنوان اینکه این دومین باری است که از سوی آب و فاضلاب به این مجتمع خسارت وارد میشود تصریح کرد: ساخت تصفیهخانه در بالادست مرکز پرورش و تکثیر ماهیان آزاد و ذخیرگان که خدمات ملی ارائه میدهد جای تأمل دارد.
رودخانه سردآبرود یکی از رودخانههای حفاظتشده شمال کشور است که از کوههای تخت سلیمان و علمکوه کلاردشت سرچشمه میگیرد و پس از طی مسیر در شهرستانهای کلاردشت و چالوس به دریا میریزد.
سردآبرود که در سال ۱۳۴۶ در شورای عالی حفاظت محیطزیست بهعنوان رودخانه حفاظتشده به ثبت رسید، درگذشته زیستگاه گونههای ارزشمندی نظیر قزلآلای خال قرمز، قزلآلای رنگینکمان، ماهی خیاطه (لپه)، سس ماهی (لب پهن یا بیارزم) و ماهی سر مخروطی سیاه فلس (سگماهی، عروس ماهی یا مارماهی) بود.
تکثیر ماهی آزاد در مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید باهنر کلاردشت بهصورت نیمه مصنوعی و از راه شیل گذاری (رها کردن ماهی مولد در مناطق مشخصی از رودخانههای شیلاتی) انجام و پس از تبدیل به بچه ماهی در رودخانههای منتهی به دریای خزر رهاسازی میشود. سال گذشته یکمیلیون و ۲۵۰ هزار قطعه بچه ماهی حاصل از مولدین صیدشده و ۳۰۰ هزار قطعه در رودخانههای مازندران رهاسازی شد.
آب مرکز تکثیر و پرورش ماهیان آزاد شهید باهنر کلاردشت که یکی از مراکز تکثیر ماهی دولتی و متعلق به سازمان شیلات ایران است، از رودخانه سردآبرود تأمین میشود.
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