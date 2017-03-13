به گزارش خبرنگار مهر، کامران زنگیشه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در نشست خبری با اشاره به انتقال اصناف مزاحم از تهران گفت: انتقال اصناف در سال ۶۹ به تصویب مجلس رسید و مقرر شد ۳۳ دسته شغلی از تهران خارج شوند.

وی ادامه داد: در همین راستا ساماندهی اوراقچی‌ها در میدان شوش که از صنوف مزاحم است، از چندی پیش در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر گفت: حضور اوراقچی‌ها در ضلع شرقی میدان باعث ایجاد نازیبایی در این منطقه شده است. ۸۰۰ تا ۹۰۰ واحد اوراق‌کننده اتومبیل در این محدوده مستقر بودند که بالاخره با هماهنگی پلیس آگاهی تهران بزرگ، این طرح به اتمام رسید.

زنگیشه با بیان اینکه مکانی در شهرک ثامن‌الحجج در محله خاوران برای اوراقچی‌ها با ۱۲۵۰ واحد آماده در نظر گرفته شده تا این صنف به آنجا منتقل شوند، تصریح کرد: در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد اوراقچی‌های اتومبیل در خاوران مستقر شده‌اند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با اشاره به تولیدکنندگان کیف و کفش در بازار نیز گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته، این صنف نیز در محله قرچک ورامین مستقر خواهند شد.

زنگیشه در ادامه این نشست خبری با اشاره به کیوسک‌های موجود در سطح شهر تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱۷۵ کیوسک گلفروشی و مطبوعات در پایتخت وجود دارد که از این میان ۱۵۵ کیوسک گلفروشی در شهر تهران فعالیت می‌کنند.

وی افزود: موضوع ساماندهی این کیوسک‌ها نیز در دستور کار است و ما تغییر پیکره این کیوسک‌ها را در منطقه ۱۲ آغاز کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با اشاره به ساماندهی جانواران موذی در طرح استقبال از بهار گفت: با هماهنگی مناطق ۲۲ گانه تهران، این پروژه نیز در دست اقدام است؛ ضمن اینکه ما حذف موش در پایتخت را نیز با تزریق فوم در دست اجرا داریم.

زنگیشه دربارهٔ جمع‌آوری سگ‌های بی‌صاحب نیز گفت: این پروژه نیز به ویژه در مناطق حاشیه تهران با حضور اکیپ‌های خاص در حال انجام است و این سگ‌ها پس از عقیم‌سازی و درمان، به آرادکوه منتقل می‌شوند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ساماندهی دستفروشان اشاره کرد و افزود: ساماندهی دستفروشان در ۵۰ نقطه پایتخت در آستانه بهار ۹۶ عملیاتی شده است؛ این در حالی است که در پنج نقطه شهر تهران، فروش محصولات بهاره با هماهنگی سازمان‌های مرتبط صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر اظهار داشت: در این نقاط اقلام مورد نیاز شب عید شهروندان تا ۳۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود.

زنگیشه در پاسخ به سؤالی دربارهٔ جمع‌آوری گربه‌ها از سطح شهر نیز گفت: مدیریت شهری تصمیمی برای جمع‌آوری گربه‌ها ندارد و این موضوع و تصمیم‌گیری دربارهٔ آن زیر نظر سازمان دامپزشکی تهران باید انجام شود.

زنگیشه با اشاره به فعالیت مراکز CNG در شهر تهران اذعان کرد: از سال۸۸ این مراکز به شرکت ساماندهی سپرده شده است و در حال حاضر ۳۳ جایگاه عرضه سوخت گاز در شهر تهران داریم که ۱۰ جایگاه اتوبوسی و ۲۳ جایگاه مربوط به خودروهای سواری است. در حال حاضر برنامه ای برای گسترش این صنوف نداریم چرا که این موضوع باید در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد اما طی سالهای گذشته شهرداری تهران ایمنی و استانداردسازی این جایگاه ها را به درستی انجام داده است .

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه کتاب در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در اردیبهشت ماه سال آینده خاطرنشان کرد: همانند یکسال گذشته برپایی مراکز فست فوت و تنقلات بر عهده مجموعه ماست به همین منظور درنظرداریم با حضور برندهای خوش نام و مذاکره با آنها بهترین برندهای محصولات غذایی را انتخاب کنیم .

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و معادن شهرداری تهران با اشاره به جمع آوری سیگار از دکه های روزنامه فروشی اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از سیگارها را از داخل کیوسک ها جمع آوری کردیم تا در پشت ویترین مغازه ها چیده نشوند تا جوانان برای خرید و استفاده از دخانیات با دیدن آنها تحریک نشوند .

وی درپایان با اشار به اعتبار ۱۰ میلیاردتومانی برای جمع آوری و مبارزه با موش و سگ در مناطق شهر تهران که در سال گذشته د رنظر گرفته شده بود، خاطرنشان کرد: این میزان اعتبار برای جمع آوری جانوران مضر شهری در پایتخت ناچیز است.

زنگیشه تاکید کرد: در مراکز فروش و عرضه پرندگان در مرکز خلیج در بزرگراه آزادگان حضور دامپزشک و ناظر سازمان محیط زیست مانع از ورود پرندگان غیرمجاز به این مرکز و همچنین مرکز خاوران است .