استفاده از مواد محترقه تا یکسال زندان دارد/ ۷۴ضربه شلاق برای خاطی

حیدر آسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جرم بودن استعمال مواد محترقه به هر نوع در سطح کشور و استان سمنان، بیان داشت: خرید، نگهداری، حمل، توزیع وفروش مواد منفجره وناریه ومواد محترقه جرم و مرتکبان مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مجازات خواهند شد.

وی افزود: استفاده ازمواد منفجره و محترقه در اماکن عمومی، اخلال در نظم وآسایش عمومی محسوب و برابر ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مستوجب حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است که در این مورد، با مماشات با کسی برخورد نمی شود.

دادستان مرکز استان سمنان گفت: چنانچه براثراستفاده از مواد منفجره و محترقه دراماکن عمومی برای اطفال وزنان مزاحمت ایجاد شود، مرتکبان مطابق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

آسیابی با بیان اینکه آتش زدن اموال متعلق به دیگران به وسیله مواد منفجره طبق ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی دو تا پنج سال حبس دارد، ابراز داشت: چنانچه استفاده از مواد منفجره و محترقه موجب ایراد صدمات بدنی و جانی به دیگران شود مرتکب، حسب مورد به قصای یا دیه محکوم خواهد شد.

وی افزود: دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در راستای حفظ نظم و آسایش عمومی در ایام پایانی سال و حلول بهار طبیعت و پیشگیری از بروز حوادث تلخ و غیر قابل جبران احتمالی، موارد مذکور را به متمردان از قانون هشدار می دهد و از شهروندان محترم و وظیفه شناس سمنان تقاضا می کنیم، اطلاعات مربوط به افراد متخلف و مکان های توزیع مواد منفجره و محترقه را به مراکز پلیس اطلاع داده و در تامین امنیت مطلوب شهر اخلاق، خادمان خود در دستگاه قضایی را یاری کنند.