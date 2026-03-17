پویا بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایطی که ایران اسلامی در معرض حملات خصمانه و تجاوزات بی‌رحمانه ائتلاف قدرت‌های متجاوز قرار دارد، اقتضا داشته امنیت و آرامش جامعه بیش‌ازپیش حفظ شود.

وی تصریح کرد: بنابراین، باتوجه‌به نزدیک شدن به پایان سال و مراسم چهارشنبه‌سوری هشدار جدی داده می‌شود در این شرایط ویژه، با توزیع‌کنندگان مواد محترقه و کسانی که مخل نظم عمومی شده و آرامش شهروندان را برهم می‌زنند برخورد شده و افراد متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.



دادستان عسلویه گفت: هرگونه اقدامی که باعث ایجاد ترس و دلهره، برانگیختن نگرانی‌ها و مختل کردن آرامش روانی مردم داغدار و نگران شود، طبق قانون به‌عنوان اخلال در نظم عمومی و حسب مورد جرم علیه امنیت تلقی شده و با جدیت با آن برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: خرید، فروش، توزیع، حمل و استفاده از هرگونه مواد آتش‌زا، منفجره و ناریه به طور مطلق ممنوع است و ایجاد صداهای ناگهانی و مهیب که یادآور حملات دشمن بوده و باعث رعب و وحشت مردم می‌شود، جرمی غیرقابل‌گذشت است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه یادآور شد: به‌تمامی نیروهای ضابطان قضایی اعم از انتظامی و امنیتی دستور اکید داده شده است که با هرگونه تجمع غیرقانونی، و ایجاد مزاحمت تحت هر شرایطی، قاطعانه برخورد کنند.

وی تأکید کرد: اخلال‌کنندگان در نظم عمومی و مجرمان بلافاصله دستگیر شده و تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت موقت نگهداری می‌شوند و پرونده آن‌ها با فوریت و با شدیدترین مجازات قانونی در شعب ویژه رسیدگی خواهد شد.

پویا بخشی گفت: از همگان انتظار می‌رود با احترام به ماه رمضان و در نظر گرفتن اندوه از دست‌دادن عزیزان انقلاب، از هرگونه رفتاری که با ارزش‌های جامعه در این ایام حساس مغایرت داشته باشد، پرهیز کنند.

وی ادامه داد: هرگونه خرید، نگهداری، حمل، توزیع و فروش مواد منفجره و مواد محترقه جرم است و مرتکبان مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مجازات خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه یادآور شد: استفاده از مواد منفجره و محترقه در اماکن عمومی، اخلال در نظم و آسایش عمومی محسوب و برابر ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مستوجب حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

وی تصریح کرد: چنانچه بر اثر استفاده از مواد منفجره و محترقه در اماکن عمومی برای اطفال و زنان مزاحمت ایجاد شود، مرتکبان مطابق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

دادستان عسلویه با بیان اینکه آتش‌زدن اموال متعلق به دیگران به‌وسیله مواد منفجره طبق ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی ۲ تا پنج سال حبس دارد.

وی افزود: چنانچه استفاده از مواد منفجره و محترقه موجب ایراد صدمات بدنی و جانی به دیگران شود مرتکب، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه یادآور شد: مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات‌ هر گاه ۲ نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرایمی بر ضدامنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، درصورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به ۲ تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه امنیت و آرامش مردم، را اولویت اصلی دستگاه قضایی دانست و گفت: برای حفظ اقتدار ایران اسلامی و خون پاک شهیدان، با هیچ فرد یا گروهی مماشات نخواهدشد.