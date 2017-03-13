به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، تقدیر از ۹ بانوی واقف و اهداکننده آثار تاریخی- فرهنگی و نسخه‌های خطی، از آن‌رو انجام می‌شود که این بانوان نیک‌اندیش در سال‌های گذشته با اقدامات فرهنگ‌دوستانه خویش در حفظ میراث‌های تمدنی ایران و اسلام، توانسته‌اند در گسترش اندیشه نذر، اهدا و وقف فرهنگی تاثیرگذار باشند. بانوان دکتر امیربانوی امیری فیروزکوهی، حبیبه کلانکی، زهرا صنایع، زهرا محمدی، شهیندخت ناصری، لادن جهانسوز، مولود حیدری، مهشید صائبی و هایده غفاری با اهدای کتاب‌های خطی و آثار تاریخی- فرهنگی، به خیل بزرگ واقفانی پیوسته‌اند که به پیروی از اندیشه نیک حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک، به ویژه با الگوگیری از کوشش‌های بانو عزت‌ملک ملک، دختر بزرگ واقف در اهدای گنجینه‌ای چشم‌گیر از آثار تاریخی و نسخه‌های خطی به این موقوفه، آثار و کتاب‌های خود را برای بهره‌گیری همگان اهدا و وقف کرده‌اند.

کتابخانه و موزه ملی ملک در این آیین گرامی‌داشت همچنین برگزیدگان ششمین دوره مسابقه راهنمایان موزه را معرفی و جایزه‌های آنان را اهدا خواهد کرد. میهمانان جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در کنار این برنامه‌ها می‌توانند از نمایشگاه‌های «زن و آینه مکتوب؛ نسخه‌های خطی زنان» و «امیر قبیله شعر؛ دیوان دست‌نویس سیدالشعرا (سیدکریم امیری فیروزکوهی)» بازدید کنند.

آیین گرامی‌داشت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در روز پنج‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی ساعت ۱۵ در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار خواهد شد. بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران از همه دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی دعوت می‌کند با حضور در ساختمان این گنجینه در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» در این جشن و آیین فرخنده حضور یابند.