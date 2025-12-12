آبمورد لوداب رکورد زد؛۱۶۷ میلی متر باران در ۲۴ ساعت گذشته

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر بیشترین میزان بارش در این استان تا ساعت ۶:۳۰ صبح جمعه را مربوط به منطقه آبمورد لوداب با ۱۶۷ میلی متر باران در ۲۴ ساعت گذشته عنوان کرد.‌

وی گفت: بر اساس اعلام مراکز رصد و اندازه گیری میزان بارش‌ها تا صبح جمعه، در آبده گاه ۱۴۷، دشتروم ۱۳۴.۵، ستنگان ۱۲۲، لوداب ۱۲۰.۵، چشمه جیوری منتنگون ۱۱۵، سپیدارمرکزی ۱۱۳، فیلگاه ۱۱۳، تنگ پیرزال ۱۱۱، یاسوج سرآبتاوه ۱۱۰، برم سبز ۱۱۰، گنجگون ۱۰۹.۵، دیل ۱۰۶.۵، دلی خمسیر ۱۰۵، ماهور، باشت ۱۰۲، سرفاریاب ۱۰۱، پراشکفت ۱۰۱، بوستان ۱۰۰، یاسوج دولت آباد ۹۸.۹، چرام ۹۸، تنگ سرخ ۹۸، لیراب ۹۴، وزگ ۹۶، قلعه دختر ۹۶، دهدشت ۹۵.۳، سی سخت ۹۴.۵، باشت جهاد کشاورزی ۹۴، درغک ۹۴، سوق ۹۱.۵، امامزاده پهلوان ۹۱، مارگون ۹۰، یاسوج فرودگاه ۸۷.۶، چیتاب ۸۶.۴، دیشموک ۸۶، گنجه‌ای ۸۵.۵، کالوس ۸۵، کریک ۸۳، تل گاه ۸۲ و امامزاده جعفر ۸۰.۴ میلی متر باران بارید.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همچنین در لیکک ۶۹.۲،، تنگ رواق ۶۸، منصورخانی کاکان ۶۸، سیرون شبلیز ۶۴.۵ برف 11cm، پاتاوه ۵۸، سینه نمک ۵۶ و خیمند ۵۳.۳ میلی متر باران بارید.

وی با اشاره به اینکه این سامانه بارشی در حال فعالیت تا اواخر جمعه ادامه خواهند داشت، اضافه کرد: این بارش‌ها به همراه رعد و برق هستند.