پورسان: ۲ نفر در حادثه تیراندازی آقا سید شریف جیرده رشت جان باختند

پورسان: ۲ نفر در حادثه تیراندازی آقا سید شریف جیرده رشت جان باختند

رشت- سخنگوی اورژانس گیلان از جان‌باختن دو نفر در حادثه تیراندازی شامگاه پنجشنبه در منطقه آقاسیدشریف جیرده رشت خبر داد.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۳۷ شامگاه، پنجشنبه وقوع یک تیراندازی در این منطقه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شفت و رودپیش به محل اعزام شدند.

پورسان افزود: بر اساس ارزیابی اولیه، یک مرد حدود ۵۰ ساله و یک زن حدود ۵۶ ساله به دلیل شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس فاقد علائم حیاتی بودند و جان خود را از دست دادند.

سخنگوی اورژانس گیلان تأکید کرد: پس از انجام بررسی‌های اولیه، صحنه حادثه برای پیگیری‌های قانونی به عوامل نیروی انتظامی تحویل داده شد و علت وقوع این حادثه در دست بررسی مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.

