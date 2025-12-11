پورسان: ۲ نفر در حادثه تیراندازی آقا سید شریف جیرده رشت جان باختند

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۳۷ شامگاه، پنجشنبه وقوع یک تیراندازی در این منطقه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شفت و رودپیش به محل اعزام شدند.

پورسان افزود: بر اساس ارزیابی اولیه، یک مرد حدود ۵۰ ساله و یک زن حدود ۵۶ ساله به دلیل شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس فاقد علائم حیاتی بودند و جان خود را از دست دادند.

سخنگوی اورژانس گیلان تأکید کرد: پس از انجام بررسی‌های اولیه، صحنه حادثه برای پیگیری‌های قانونی به عوامل نیروی انتظامی تحویل داده شد و علت وقوع این حادثه در دست بررسی مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.