اختلال تلفن های همراه و مشکلات شهروندان مشهدی

به گزارش خبرنگار مهر،اختلال در تماس ها و شبکه اینترنت همراه شرکت همراه اول که از چند روز گذشته درمشهد آغاز شده همچنان ادامه دارد.

این اختلال تا جایی پیش رفته که امکان تماس و یا حتی ارسال پیامک وجود ندارد و به گفته یکی از شهروندان هر گونه تماس با خط تلفن همراه او در دو روز گذشته با بوق خرابی همراه شده است.

البته در این رابطه شنیده‌هایی وجود دارد مبنی بر آنکه مخابرات استان در یک اقدام یک سویه و بدون اطلاع شهروندان سیم‌کارت‌های قدیمی تلفن همراه اول را به منظور تبدیل سیم کارت‌های قدیمی به نسل جدید همراه اول سوزانده است.

در همین رابطه شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: از چند روز گذشته با وجود علامت آنتن در روی تلفن همراهم امکان برقراری تماس و استفاده از اینترنت را نداشتم که با مراجعه به دفاتر خدمات تلفن همراه سیم کارت جدید دریافت کردم اما هنوز اختلال ادامه دارد و از این موضوع کلافه شده ام.

شهروند دیگری نیز با انتقاد از قطع و وصل شدن بیش از حد تماس های شبکه همراه اول و کیفیت پایین تماس تاکید کرد: شنیده ام مخابرات سیم کارت های قدیمی را از رده خارج کرده تا مشترکان نسبت به تعویض سیم کارت خود اقدام نمایند که این اقدام بدون اطلاع قبلی قابل قبول نیست .

در این میان باید به این نکته اشاره کرد در آستانه آغاز سال جدید و ورود میلیونی زائران به مشهد برای زیارت امام هشتم(ع) و تحویل سال در جوار بارگاه منور رضوی این گونه اختلال ها قابل قبل قبول نبوده و نارضایتی زائران و مجاوران را به دنبال خواهد داشت.

پیگیری خبرنگار ما برای تماس با مسئولان مخابرات استان برای دریافت چرایی این اختلال ها بی نتیجه بود.