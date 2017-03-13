وجه اشتراک سیدمهدی رحمتی با دروازه بان لوکوموتیو ازبکستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام و بعد از گذشت دو هفته از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، شاهد انجام یک بازی در کشورمان هستیم و این تیم استقلال تهران است که نخستین میزبانی آسیایی را در ایران تجربه می‌کند. اما این بازی به جز تقابل دو تیم ایرانی و ازبکستانی، یک رویداد قابل توجه برای دروازه‌بان‌های دو تیم محسوب می‌شود.

این دو تیم در حالی از ساعت ۱۹:۰۰ امشب در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند که گلرهای دو تیم چهره‌های شاخص این میدان هستند. در دروازه استقلال یک بازیکن کهنه کار مثل مهدی رحمتی قرار خواهد داشت که با ثبت ۱۶ کلین شیت در لیگ قهرمانان آسیا، صاحب یک کارنامه درخشان است. این در حالی است که «نسترف» دروازه بان تیم لوکوموتیو هم درست شرایطی مانند رحمتی دارد و او نیز با ثبت ۱۶ کلین شیت در این مسابقات به همراه سید مهدی رحمتی دارای رکورد مشترک است.

در این بازی هر یک از دو تیم که بتوانند دروازه خود را مقابل حریف حفظ کرده و آن را بسته نگه دارند، می‌توانند در بهبود این رکورد گوی سبقت را از حریف خود برباید. «رحمتی» و «نسترف» این رقابت را دست کم تا پایان بازی های دور برگشت مرحله گروهی این مسابقات با هم ادامه می‌دهند.