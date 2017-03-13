مایک پنس به آسیا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا، قرار است ماه آینده میلادی به آسیا سفر کند.

نشریه نیکی ریویو ژاپن نیز با مخابره این خبر اعلام کرده که پنس به کشورهای اندونزی، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا نیز سفر خواهد کرد.

وزیر امنیت اندونزی تاکید کرده است که پنس در سفر به این کشور با «جوکو ویدودو» رئیس جمهور اندونزی، درباره تروریسم و مسائل امنیتی رایزنی خواهد کرد.

وی پس از دیدار با سفیر آمریکا در اندونزی به خبرنگاران گفت: درباره سفر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به اندونزی و مشکلات راهبردی که می تواند در دستور کار مذاکرات قرار گیرد، صحبت کردیم. هنوز تاریخ نهایی برای این سفر مشخص نشده است.

سفر پنس پس از سفر «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا به ژاپن، کره جنوبی و چین انجام می شود.