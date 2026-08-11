پایش هفتگی مطالبات مردمی در سامانه ۱۳۷

به گزارش خبرنگار مهر، مجید باقری در چهارصد و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به تذکر ناصر امانی عضو شورای شهر درخصوص فعالیت سامانه۱۳۷ با بیان اینکه بنده بازدیدی از مجموعه ۱۳۷ در ایام اخیر داشتم، اظهار کرد: تقاضای بنده این است که فرصتی فراهم شود که گزارش مفصلی در رابطه با فعالیت این سامانه در شورا ارائه شود.

وی با اعلام اینکه ۲۰۰ نفر از کارکنان شهرداری به طور مستقیم در سامانه فعالیت می کنند، گفت: سال قبل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تماس با سامانه گرفته شده و روزانه چهار هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار پیام در سامانه ثبت می شود. در جنگ تحمیلی نیز افراد آماده باش بودند و روزانه دو هزار تماس دریافت کردند. در ایام تشییع نیز ۳۰ هزار تماس دریافت شد.

باقری با بیان اینکه تماس ها و پیام ها با سامانه ۱۳۷ دسته بندی و هر هفته به سازمان ها و شرکت ها و مناطق اعلام می شود، تصریح کرد: گزارشات در خصوص مطالبات وجود دارد و به مجموعه های مختلف اعلام می شود.

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران ضمن تقدیر از کارکنان سامانه ۱۳۷ گفت: سامانه سابق ۱۳۷ پابرجاست و سامانه شهرزاد اضافه بر آن، پیام های مردم را دریافت می کند. حتی نقص فنی هم در سامانه سابق ایجاد نشده است. پلتفرم شهرزاد تنها برای تقویت دریافت پیام هاست.